Стати мільйонером за секунду: ЗМІ назвали щасливі номера лотереї, які випадають частіше

Журналісти зазначають, що виграти в лотерею дуже складно, однак є деякі правила, які можуть допомогти стати багатшим.

Шанс виграти у лотерею становить один до 45 057 474, тобто гравці мають більше шансів отримати удар блискавки, ніж виграти в лотерею. Однак Daily Star з посиланням на експертів зазначає, що існують "щасливі" номера, які в середньому випадають найчастіше. Видання розкрило їх і дало поради, як стати мільйонером за одну ніч.

Зазначається, що під час лотерей за останні дев'ять років найчастіше випадали числа 37, 52 і 58 (від 113 до 115 разів). В той час числа 30 і 18 випадали всього 84 і 86 разів відповідно".

"Цього року найчастіше випадали основні шари № 11 та 48 (обидві випадали по 15 разів), а найчастіше бонусні шари № 17 та 28 (обидві випадали по п'ять разів)", — йдеться у повідомленні.

Журналісти додають, що з моменту заснування Національної лотереї у 1994 році Джоном Мейджором понад 7400 осіб стали мільйонерами, обравши правильні номери для розіграшу. У 2015 році кількість номерів, що випадають правильно, збільшилася із 49 до 59 — це означає більший діапазон вибору.

Зазначається, що 49% переможців у Національній лотереї Великої Британії виграли завдяки вдалому збігу, а не вибору власних щасливих чисел. Кожна гра — це "підкидання монети", і на неї не впливають числа.

Нагадаємо, нещодавно троє друзів зі штату Іллінойс (США) виграли у лотерею приз у розмірі 1,4 мільйона доларів. Вони регулярно об'єднують свої гроші для купівлі лотерейних білетів, особливо коли джекпоти великі.

Додамо, що в Таїланді спалахнув незвичайний лотерейний ажіотаж після таємничої події, пов'язаної з чернечим обрядом у храмі. Після появи незвичайної хмари в небі люди поспішили придбати лотерейні білети зі "щасливим" числом 652.