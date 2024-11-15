Символ удачі: місто охопив лотерейний ажіотаж після появи "ченця в небі" (фото)

Після появи незвичайної хмари в небі люди поспішили придбати лотерейні білети зі "щасливим" числом 652.

У селі в Удон Тхані, Таїланд, спалахнув незвичайний лотерейний ажіотаж після таємничої події, пов'язаної з чернечим обрядом у храмі Ват Май Бурапхарам. Про це пише Daily Star.

Під час церемонії, яку проводив монах Пхра Ачан Порнсак, місцеві жителі стверджують, що помітили хмару, яка прийняла форму сидячого ченця, що ширяє в небі. Цей образ вони сприйняли як знак удачі, оскільки за традицією такі прояви вважаються посланнями від високих духовних сил.

Пхра Ачан, запалив перед молитвою запашну паличку з числом 652, і присутні на церемонії одразу стали сприймати це число як символ удачі. Після появи хмари люди поспішили придбати лотерейні білети з числом 652.

Статуя на честь ченця, якого шанують за його духовні заслуги Фото: KhaoSod

Усі квитки зі "щасливим" числом були миттєво розпродані, а сам інцидент викликав хвилю обговорень і надій на удачу серед місцевих жителів.

На тлі загальної наснаги було створено спеціальний фонд для будівництва статуї на честь Сомдета Пхра Пхуттхачана То Брахмарамсі (Сомдета То), ченця, якого шанують за його духовні заслуги.

"Сомдет То завжди користувався глибокою повагою серед буддистів і тих, хто вважає, що завдяки його благословенню вони знаходять удачу. Ми бачимо в цьому натхнення і прагнення віддати данину поваги, створивши статую, яка стане символом нашої відданості", — наголосив важливість віри Пхра Ачан.

Видання зазначає, що Сомдет То залишається одним із найшанованіших святих Таїланду, і його духовна спадщина має величезний вплив на вірян. Таємничий вигляд ченця в небі посилив віру людей, що нагадує, що удача і щастя приходять завдяки духовній практиці й шануванню традицій.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала великий джекпот, але продовжує купувати все за знижками. Виграш приніс сім'ї Робертс полегшення, позбавивши від тривог про рахунки, але навіть ставши мільйонером, жінка на ім'я Сері продовжує шукати товари за знижками.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.