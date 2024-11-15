Символ удачи: город охватил лотерейный ажиотаж после появления "монаха в небе" (фото)

После появления необычного облака в небе люди поспешили приобрести лотерейные билеты со "счастливым" числом 652.

В деревне в Удон Тхани, Таиланд, вспыхнул необычный лотерейный ажиотаж после таинственного события, связанного с монашеским обрядом в храме Ват Май Бурапхарам. Об этом пишет Daily Star.

В ходе церемонии, которую проводил монах Пхра Ачан Порнсак, местные жители утверждают, что заметили облако, принявшее форму сидящего монаха, парящего в небе. Этот образ они восприняли как знак удачи, поскольку по традиции такие проявления считаются посланиями от высоких духовных сил.

Пхра Ачан, зажег перед молитвой благовонную палочку с числом 652, и присутствующие на церемонии тут же стали воспринимать это число как символ удачи. После появления облака люди поспешили приобрести лотерейные билеты с числом 652.

Статуя в честь монаха, которого почитают за его духовные заслуги Фото: KhaoSod

Все билеты со "счастливым" числом были мгновенно распроданы, а сам инцидент вызвал волну обсуждений и надежд на удачу среди местных жителей.

На фоне всеобщего воодушевления был создан специальный фонд для строительства статуи в честь Сомдета Пхра Пхуттхачана То Брахмарамси (Сомдета То), монаха, которого почитают за его духовные заслуги.

"Сомдет То всегда пользовался глубоким уважением среди буддистов и тех, кто считает, что благодаря его благословению они обретают удачу. Мы видим в этом вдохновение и стремление отдать дань уважения, создав статую, которая станет символом нашей преданности", — подчеркнул важность веры Пхра Ачан.

Издание отмечает, что Сомдет То остается одним из самых почитаемых святых Таиланда, и его духовное наследие оказывает огромное влияние на верующих. Таинственный облик монаха в небе усилил веру людей, напоминающую, что удача и счастье приходят благодаря духовной практике и почитанию традиций.

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