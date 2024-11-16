"Мусорный дайвинг": мужчина нашел ожерелье Cartier из 18-каратного золота на свалке (фото)

Мужчина по имени Эван увлекаться необычным хобби еще с детства. Он вместе с двоюродным братом исследовал свалки рядом с домом, в котором жила его бабушка. Со временем это переросло в страсть к поиску ценных вещей.

Житель Калифорнии по имени Эван, увлекающийся поисками вещей на свалках, недавно обнаружил ожерелье Cartier из 18-каратного золота. Об этом мужчина рассказал на популярном форуме Reddit.

Американец совершил неожиданную находку во время его очередного "дайвинга" в мусорные контейнеры.

Эван начал увлекаться таким необычным хобби еще с детства, когда вместе с двоюродным братом исследовал свалки рядом с жилым комплексом, в котором жила его бабушка. Со временем это переросло в страсть к поиску ценных предметов. По его словам, "мусорный дайвинг" приносит такое же удовольствие, как азартные игры, хотя и не обеспечивает стабильного дохода.

"Это весело, и именно поэтому я этим занимаюсь", — говорит Эван.

Наткнувшись на золотую цепочку среди вещей, Эван сразу распознал, что это может быть ценное изделие Фото: Reddit

Наткнувшись на золотую цепочку среди вещей, Эван сразу распознал, что это может быть ценное изделие, и позже подтвердил, что ожерелье оказалось подлинным Cartier. Подобные находки для него не редкость — в прошлом он уже находил кольца по 14 карат, серьги и браслеты.

"На eBay кулоны без цепочки продаются по цене от 700 до 900 долларов. Если с цепочкой, то, наверное, от 1900 до 3200 долларов. С подержанными может быть другая история", — сказал он.

Эван предполагает, что это ожерелье могло быть выброшено в порыве злости, например, после расставания.

"В том же контейнере была женская одежда. Может, это был подарок от неверного бойфренда, который больше не имел ценности для его владелицы", — рассуждает он.

Несмотря на то, что ожерелье вызвало много интереса, Эван не считает его лучшей находкой. Он также призывает других попробовать себя в этом хобби, соблюдая чистоту и избегая конфронтаций с владельцами имущества.

"Я никому не причиняю вреда, просто это мое маленькое удовольствие", — добавил он.

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