"Сміттєвий дайвінг": чоловік знайшов намисто Cartier із 18-каратного золота на звалищі (фото)

Чоловік на ім'я Еван захоплюватися незвичайним хобі ще з дитинства. Він разом із двоюрідним братом досліджував сміттєзвалища поруч із будинком, у якому жила його бабуся. Згодом це переросло в пристрасть до пошуку цінних речей.

Житель Каліфорнії на ім'я Еван, який захоплюється пошуками речей на звалищах, нещодавно виявив намисто Cartier з 18-каратного золота. Про це чоловік розповів на популярному форумі Reddit.

Американець зробив несподівану знахідку під час його чергового "дайвінгу" в сміттєві контейнери.

Еван почав захоплюватися таким незвичним хобі ще з дитинства, коли разом із двоюрідним братом досліджував сміттєзвалища поруч із житловим комплексом, у якому жила його бабуся. Згодом це переросло в пристрасть до пошуку цінних предметів. За його словами, "сміттєвий дайвінг" приносить таке ж задоволення, як азартні ігри, хоча й не забезпечує стабільного доходу.

"Це весело, і саме тому я цим займаюся", — каже Еван.

Натрапивши на золотий ланцюжок серед речей, Еван одразу розпізнав, що це може бути цінний виріб Фото: Reddit

Натрапивши на золотий ланцюжок серед речей, Еван одразу розпізнав, що це може бути цінний виріб, і пізніше підтвердив, що намисто виявилося справжнім Cartier. Подібні знахідки для нього не рідкість — у минулому він уже знаходив каблучки по 14 каратів, сережки та браслети.

"На eBay кулони без ланцюжка продаються за ціною від 700 до 900 доларів. Якщо з ланцюжком, то, напевно, від 1900 до 3200 доларів. З уживаними може бути інша історія", — сказав він.

Еван припускає, що це намисто могло бути викинуто в пориві злості, наприклад, після розставання.

"У тому ж контейнері був жіночий одяг. Може, це був подарунок від невірного бойфренда, який більше не мав цінності для його власниці", — міркує він.

Попри те, що намисто викликало багато інтересу, Еван не вважає його найкращою знахідкою. Він також закликає інших спробувати себе в цьому хобі, дотримуючись чистоти й уникаючи конфронтацій із власниками майна.

"Я нікому не завдаю шкоди, просто це моє маленьке задоволення", — додав він.

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