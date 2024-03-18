"Невероятно": строитель нашел спрятанное "письмо в будущее" 1941 года (фото)

В записке было сказано о тяжелых условиях труда и о том, что пришлось пережить авторам послания. Они также дали совет будущим поколениям на случай полномасштабного конфликта.

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Один строитель из Бельгии не ожидал, что в начале своего рабочего дня наткнется на рукописную записку, написанную более 80 лет назад. Об этой истории вспоминает The Mirror.

Во время работ в церкви Святого Иакова в Антверпене (Бельгия) мужчина обнаружил удачно расположенный спичечный коробок, помещенный в украшение, которое висело под потолком. Открыв его, он обнаружил записку с подробным описанием плохих условий труда, в которых приходилось работать таким работникам, как он, а также несколько советов для будущих поколений. Письмо было датировано 21 июля 1941 года.

Невероятная находка была опубликована в официальном Instagram-аккаунте города Антверпена еще в 2022 году с подписью.

"Невероятно. Этот рабочий нашел в церкви Святого Иакова записку 1941 года с интересным посланием", — говорилось в сообщении.

Письмо было спрятано в спичечном коробке Фото: AG VESPA

Письмо было подписано четырьмя мужчинами: Джоном Янссеном, Юлем Гизелинком, Луи Шантреном и Юлем Ван Хемельдонком, которые объяснили, что работали над одним и тем же потолком 82 года назад. Послание, написанное на обратной стороне рабочего купона, переводится следующим образом:

"Когда этот потолок снова придется красить, нас уже не будет на этой земле. Мы должны рассказать следующим поколениям, что у нас не было счастливой жизни. Мы пережили две войны. Одну в 1914 году и одну в 1940-м, это о чем-то говорит, да? Мы работаем здесь, почти умирая от голода, они вымогают у нас всего лишь центы за почти полное отсутствие еды. Я хочу дать совет следующим поколениям на случай новой войны. Имейте в запасе достаточное количество продуктов питания, таких как рис, кофе, мука, табак, зерно, пшеница, чтобы поддерживать свою жизнь. Наслаждайтесь жизнью в полной мере и, если нужно, берите другую жену. Те, кто женат: Заботьтесь о своем доме! Салют, мужчины", — гласило послание, написанное на обратной стороне рабочего купона.

В записке были советы на случай войны Фото: AG VESPA

Удивительная находка набрала тысячи лайков в социальных сетях, а в комментариях люди писали, что надеются, что семьи этих четырех мужчин будут разысканы, чтобы они могли сами прочитать записку.

"Так что запасайтесь едой и ищите себе пару. Разные обстоятельства, один и тот же совет", — писал один из них.

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