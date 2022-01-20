Lockheed X-44 MANTA. История давно забытого самолета

X-44 был одним из нескольких проектов, разработанных компанией Lockheed Martin и предложенных ВВС США как новый взгляд на стелс-самолеты. В отличие от остальных моделей, у этого самолета не было хвоста.

X-44 MANTA, что расшифровывается как Multi-Axis No Tail Aircraft, был футуристическим производным от культового F-22 компании Lockheed Martin. По данным журнала Air Force Magazine, компания разработала и предложила ВВС США до шести различных планеров, похожих на F-22 Raptor. Ни один из них не одобрили, но этот конкретный проект заинтересовал NASA в качестве исследовательской платформы для испытаний бесхвостых конструкций с использованием вектора тяги.

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Познакомьтесь с X-44 MANTA: Фокус перевел текст Калеба Ларсона посвященный одному из крайне необычных проектов в истории авиации.

Проект Х-44: рожденный для стелса

X-44, как и его родитель F-22, должен был получиться очень скрытным, в чем-то даже превосходя своего предка. На рендерах проекта X-44 видно, что он унаследовал воздухозаборники F-22, которые предназначены для рассеивания сигнала вражеских радаров внутри них, а не для отражения сигналов наружу.

Как и культовый стелс-бомбардировщик B-2, проект X-44 был бесхвостым. Бесхвостые конструкции по своей сути более скрытны, чем другие хвостовые самолеты – X-44 должен был оставаться почти незаметным для радаров. Вместо стандартных поверхностей управления для маневрирования в полете MANTA маневрировал с помощью векторов тяги: выхлопные сопла двух двигателей могли направлять выхлоп в разные стороны.

Несмотря на инновационность, конструкции с вектором тяги не являются чем-то диковинным. Одна из успешных российских разработок, состоящая на вооружении ВВС Индии – модификация самолета Су-30 компании "Сухой" – обладает очень высокой маневренностью благодаря соплам двигателя с вектором тяги.

[ + – ] Су-30МКИ ВВС Индии

Модифицированная конструкция дельтовидного крыла также имеет несколько преимуществ по сравнению со своим предшественником. Благодаря своей конструкции дельтавидные крылья обладают большей площадью внутренней и внешней поверхности, чем традиционные стреловидные крылья, и вмещают больше топлива. Так называемые мокрые крылья, также известные как встроенные топливные баки, позволяют хранить больший объем топлива внутри крыльев самолета.

Такой способ хранения топлива довольно распространен. Помимо увеличения объема топлива, преимуществом X-44 стал бы более аэродинамический планер, снижающий сопротивление в полете.

X-44 MANTA от Lockheed Martin: утраченный навсегда

X-44 был одним из нескольких проектов, разработанных компанией Lockheed Martin и предложенных ВВС США как новый взгляд на стелс-планеры. В отличие от остальных моделей, у этого самолета не было хвоста. Поскольку производственные линии F-22 давно остановились, вряд ли мы когда-нибудь увидим X-44 MANTA в полете.

[ + – ] Схема X-44 MANTA

Об авторе

Калеб Ларсон освещает вопросы обороны для National Interest. Магистр государственной политики, пишущий на темы безопасности США и России, европейской обороны, а также политики и культуры Германии.

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