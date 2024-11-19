РФ вперше застосувала "Білий лебідь" для ударів по Україні: експерт пояснив задум окупантів

Армія РФ вперше використала стратегічні бомбардувальники Ту-160, наголосив Владислав Селезньов. На його думку, Москва готова кинути у протистояння все, що має "під рукою".

Останні ракетно-дронові удари по українських містах свідчать, що російська армія використовує все, що має в наявності. Про це, як пише ТСН, розповів колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов зазначив, що окупанти, випустивши 210 ракет та дронів, щоб гарантовано "причавити" наші системи ППО, намагаються знищити українську енергетичну інфраструктуру, аби занурити країну в блекаут. І частково, за його словами, агресору це вдалося.

Водночас він припускає, що росіяни незабаром будуть спроможні вдарити ще, адже за радянськими нормативами, потрібно 16 годин для "перезаряджання" літаків для нового бойового вильоту.

"З урахуванням того, що путінська армія використала стратегічні бомбардувальники Ту-160, "Білий лебідь", які до того часу жодного разу не використовувались в принципі і мали ключову місію "бомбити Вашингтон", очевидно, що вони готові кинути в пекло війни все, що мають, все, що можуть. І готові вкладатися по-максимуму", — наголосив Владислав Селезньов.

Нагадаємо, українська ППО відбила атаку РФ, знищивши 144 повітряні цілі. За даними командування, Сили оборони змогли перехопити одну гіперзвукову "Циркон", сім балістичних ракет "Кинджал", 85 Х-101 та "Калібрів" та інших засобів ураження, які були використані під час масованого удару по Україні.

Також ми писали, що російські війська почали застосовувати крилаті ракети Х-101 із застарілими радянськими двигунами Р-95-300. Ними була забезпечена частина ракет, які використовувалися під час удару 17 листопада.