Росіяни вперше стали застосовувати застарілі двигуни на ракетах Х-101: що відомо (фото)

Двигуни Р-95-300 були на деяких ракетах Х-101, які використовувалися під час ракетного удару 17 листопада. За словами журналістів, РФ не випускає ці двигуни — і є ймовірність, що їх беруть зі старих радянських запасів або знімають із крилатих Х-55.

Окупаційне угруповання російських військ почало застосовувати крилаті ракети Х-101 із застарілими радянськими двигунами Р-95-300. Фото уламків цієї ракетної системи з двигуном опублікував Telegram-канал "Полковник ГШ".

Повідомляється, що це перший зафіксований випадок такого поєднання сучасної крилатої ракети та застарілого радянського двигуна.

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Двигунами Р-95-300 була забезпечена лише частина ракет Х-101, які використовувалися під час ракетного удару 17 листопада. На фюзеляжах маркером значиться позначка про встановлення такого двигуна.

Двигун P-95-300, який перебував на збитій російській крилатій ракеті Х-101

Ракети Х-101

Як правило, такі ракети комплектуються російськими двигунами ТРДД-50А. Повідомляється, що такі двигуни РФ не виробляє, тому існує ймовірність того, що їх беруть зі старих радянських запасів. Або ж, можливо, знімають з решти крилатих ракет Х-55.

Також зазначається, що виробництво ракетних дозвукових двигунів у РФ — слабке місце в ланцюжку виробництва. Раніше двигуни P-95-300, крім "рідних" крилатих ракет Х-55, помічали майже у всіх керованих авіаційних ракетах Х-59 (МК, МК2).

Двигун Р-95-300 випускався значною серією, іноді обсяг виробництва сягав 1500 одиниць. Після СРСР у Росії намагалися замінити двигуни для стратегічних крилатих ракет — і почалося освоєння серійного виробництва ТРДД-50 омської розробки.

Ракети Х-101 Ракети Х-101

Ракети Х-101

У російських стратегічних крилатих ракетах "повітря-земля" реалізована технологія зниження радіолокаційної помітності. Від попереднього покоління ці ракети відрізняються можливістю зміни цілі, коли ракета вже перебуває в польоті. Після пуску двигун Р95ТМ-300 висувається з корпусу ракети.

Нагадаємо, що 18 листопада в ГУР повідомили, скільки крилатих ракет Х-101 росіяни можуть виготовити на місяць.

Також повідомлялося, що РФ за допомогою дронів маскує нову смертельну зброю, що використовується проти України.