Россияне впервые стали применять устаревшие двигатели на ракетах Х-101: что известно (фото)

Двигатели Р-95-300 были на некоторых ракетах Х-101, которые использовались во время ракетного удара 17 ноября. По словам журналистов, РФ не выпускает эти двигатели — и есть вероятность, что их берут со старых советских запасов или снимают с крылатых Х-55.

Оккупационная группировка российских войск начала применять крылатые ракеты Х-101 с устаревшими советскими двигателями Р-95-300. Фото обломков этой ракетной системы с двигателем опубликовал Telegram-канал "Полковник ГШ".

Сообщится, что это первый зафиксированный случай такого сочетания современной крылатой ракеты и устаревшего советского двигателя.

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Двигателями Р-95-300 была снабжена лишь часть ракет Х-101, которые использовались во время ракетного удара 17 ноября. На фюзеляжах маркером значится отметка об установке такого двигателя.

Двигатель P-95-300, который находился на сбитой российской крылатой ракете Х-101

Ракеты Х-101

Как правило, такие ракеты комплектуются российскими двигателями ТРДД-50А. Сообщается, что такие двигатели РФ не производит, поэтому существует вероятность того, что их берут из старых советских запасов. Или же, возможно, снимают с оставшихся крылатых ракет Х-55.

Также отмечается, что производство ракетных дозвуковых двигателей в РФ — слабое место в цепочке производства. Прежде двигатели P-95-300, кроме "родных" крылатых ракет Х-55, замечали почти во всех управляемых авиационных ракетах Х-59 (МК, МК2).

Двигатель Р-95-300 выпускался значительной серией, иногда объем производства достигал 1500 единиц.

После СССР в России пытались заменить двигатели для стратегических крылатых ракет — и началось освоение серийного производства ТРДД-50 омской разработки.

Ракеты Х-101 Ракеты Х-101

Ракеты Х-101

В российских стратегических крылатых ракетах "воздух-земля" реализована технология снижения радиолокационной заметности. От предыдущего поколения эти ракеты отличаются возможностью смены цели, когда ракета уже находится в полете. После пуска двигатель Р95ТМ-300 выдвигается из корпуса ракеты.

Напомним, что 18 ноября в ГУР сообщили, сколько крылатых ракет Х-101 россияне могут произвести в месяц.

Также сообщалось, что РФ с помощью дронов маскирует новое смертельное оружие, использующееся против Украины.