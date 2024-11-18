Россия с помощью дронов маскирует новое смертельное оружие против Украины: чем оно пугает

Рои из десятков беспилотников атакуют Украину, при этом половина из них составляют приманки, а 3-5% вооружены чрезвычайно опасными термобарическими боеголовками.

Расследование информационного агентства Associated Press показало, на секретном заводе в центральной части России инженеры недавно начали производить дроны с термобарическими боеголовками. Там же делают сотни беспилотников-приманок, предназначенных для подавления украинской обороны, пытающейся бороться с новым оружием.

Фокус перевел статью международного информационного агентства Associated Press о том, как российские войска используют такие летательные аппараты в новых массированных атаках против Украины.

Термобарические боеголовки при взрыве создают потоки высокого давления и температуры, которые могут проникать даже через толстые стены. Они высасывают весь кислород на своем пути и получили устрашающую репутацию из-за травм, которые наносятся даже за пределами эпицентра первоначального взрыва: коллапс легких, повреждение мозга и глазных яблок.

Расследование показало, что завод недавно начал выпускать термобарические беспилотники вместе с ложными целями. Россия в конце 2022 года разработала план под кодовым названием "Операция: Ложная цель". По словам человека, знакомого с производством российских беспилотников, который говорил на условиях анонимности, поскольку эта отрасль является крайне чувствительной, идея заключалась в запуске ударных беспилотников вместе с десятками ложных целей, иногда набитых тряпками или пеной, и неотличимых на радаре от тех, что несут настоящие бомбы. Украинские силы должны принимать мгновенные решения о том, как расходовать скудные ресурсы для спасения жизней и сохранения критической инфраструктуры.

"Идея заключалась в том, чтобы сделать дрон, который создавал бы у противника чувство полной неопределенности. Так что он не знает, действительно ли это смертоносное оружие… или по сути поролоновая игрушка", — сказал источник. С термобарикой теперь есть "огромный риск", что вооруженный дрон может отклониться от своего курса и оказаться в жилом районе, где "ущерб будет просто ужасающим", — добавил он.

"Шахед" с термобарической боевой частью

Российский завод беспилотников

За последние недели в небе Украины появлялись десятки приманок, каждая из которых выглядела как точка на экранах военных радаров, неотличимая от других. В первые выходные ноября Киевская область провела 20 часов в состоянии воздушной тревоги, а жужжание беспилотников смешивалось с грохотом ПВО и выстрелами из винтовок.

По словам этого человека и Сергея Бескрестнова, украинского эксперта по электронике, чей черный военный фургон оснащен электронными "глушилками" для подавления дронов, в настоящее время более половины беспилотников, нацеленных на Украину, составляют фальш-цели, не имеющие вооружения.

Как невооруженные приманки, так и ударные иранские беспилотники Shahed, производятся на заводе в особой экономической зоне "Алабуга" в России, промышленном комплексе, созданном в 2006 году примерно в 1000 километрах (600 милях) к востоку от Москвы для привлечения бизнеса и инвестиций в Татарстан. Он расширился после вторжения на Украину в 2022 году, и некоторые секторы переключились на военное производство, добавив новые здания и отремонтировав существующие объекты, согласно спутниковым снимкам, проанализированным The Associated Press.

В видеороликах в социальных сетях завод рекламирует себя как инновационный центр. Но Дэвид Олбрайт из вашингтонского Института науки и международной безопасности заявил, что нынешняя цель "Алабуги" — исключительно производство и продажа беспилотников Министерству обороны России. Видеоролики и другие рекламные материалы были удалены после того, как расследование AP показало, что многие африканские женщины, нанятые для восполнения нехватки рабочей силы, жаловались, что их обманом заставили работать на заводе.

Россияне собирают "Шахеды" на заводе в Алабуге Фото: Скриншот

Россия и Иран подписали сделку на 1,7 млрд долларов на "Шахеды" в 2022 году, после того как президент Владимир Путин вторгся в Украину, а Москва начала использовать в бою беспилотные летательные аппаратты (БПЛА), импортированные из Ирана, в конце того же года. Вскоре после подписания сделки производство началось в "Алабуге".

В октябре Москва атаковала по меньшей мере 1889 беспилотниками — на 80% больше, чем в августе, согласно анализу AP, отслеживающему БПЛА в течение месяцев. В субботу Россия запустила 145 беспилотников по всей Украине, всего через несколько дней после того, как переизбрание Дональда Трампа поставило под сомнение поддержку США этой страны.

С лета большинство дронов падают, сбиваются или отклоняются электронными помехами, согласно анализу AP украинских военных сводок. Менее 6% попадают по конкретным целям, согласно данным, проанализированным AP с конца июля. Но эти цифры означают, что горстка может проскочить каждый день — и этого достаточно для смертельного исхода.

Ежедневные рои дронов

Эти стаи стали деморализующим элементом жизни для украинцев.

Тактика российских беспилотников продолжает развиваться. Теперь более мощные ракеты часто следуют за ними по пятам, поскольку ПВО истощается беспилотниками. Наиболее разрушительными являются баллистические и крылатые ракеты, которые летают во много раз быстрее беспилотников, громко жужжат и могут быть отслежены невооруженным глазом.

Даже приманки могут быть полезны для России. Один такой БПЛА с камерой для прямой трансляции видео позволяет самолету определять месположение ПВО Украины и передавать информацию в Россию в последние минуты своей механической жизни.

Ночь за ночью украинские стрелки вступают в бой, чтобы сбить беспилотники с помощью переносных ракет класса "земля-воздух".

Один боец, который, как и большинство украинских солдат, попросил назвать его позывным "Розмарин", сказал, что почти за два года он сбил, возможно, дюжину дронов и видел один, набитый тряпками и пеной. "Розмарин" воспринимает своего противника почти как человека, описывая стремление самолета перехитрить его небольшое подразделение.

"Он был частью роя, летевшего одним из последних, — сказал военный. — Когда он в небе, мы не можем сказать, какой он, потому что все находится внутри дрона. Мы узнаем только после того, как его сбивают".

На заводе в "Алабуге" массово производят дроны типа "Шахед" Фото: Скриншот

Многие БПЛА летают на высоте от 2000 до 3000 метров, прежде чем снижаться на финальном этапе приземления, сказала "Розмарин". Просочившиеся видео свидетельствуют о том, что Украина теперь использует вертолеты для сбивания высотных беспилотников.

По данным властей Молдовы, за последнюю неделю в стране потерпели крушение три дрона-приманки российского производства.

Благодаря оптическим уловкам радар не может отличить дрон, вооруженный обычной 50-килограммовой боевой частью "Шахеда" или термобарическим оружием – также известным как вакуумная бомба – от тех, у которых нет боеголовки или которые оснащены камерами наблюдения с прямой трансляцией. Существуют также другие дроны еще более грубого качества, ударные и неударные, но в меньших количествах, чем беспилотные летательные аппараты в стиле "Шахеда".

Вот почему, даже зная, что сейчас большую часть надвигающегося роя составляют приманки, Украина не может позволить себе ничего пропустить.

"Для нас это просто точка на радаре… У нее есть скорость, направление и высота. У нас нет возможности точно определить цель во время полета, поэтому нам приходится либо глушить их средствами радиоэлектронной борьбы, либо нейтрализовать огневой мощью. Противник использует их, чтобы отвлечь наше внимание", — заявил полковник Юрий Игнат, представитель ВВС Украины.

Двигатели и электроника для ударных "Шахедов" и дронов-приманок представляют собой смесь китайских и западных импортных компонентов, согласно фрагментам, которые видело Associated Press в украинской военной лаборатории. Без них беспилотники не могут летать. Несмотря на почти три года санкций, Москва все еще может получать детали — в основном из Китая и через третьи страны в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

2 ноября, в середине серии воздушных тревог, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появление роя "Шахедов", который, по его оценкам, только за октябрь составил 2000 единиц, стало возможным благодаря тому, что западные технологии избежали санкций.

"Эта стая "Шахедов" состоит из более 170 тысяч комплектующих, которые должны были быть заблокированы для поставок в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, множество различных деталей, без которых этот террор был бы просто невозможен", — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский с дроном "Шахед" Фото: Офіс президента

Совместное производство беспилотников, одни — для переноса боеголовок, другие — для отвлечения внимания — экономит военные деньги России. Производство приманок началось в начале 2024 года, и теперь завод выпускает около 40 более дешевых невооруженных беспилотников в день и около 10 ударных, которые стоят примерно 50 000 долларов и требуют больше времени на производство, по словам человека, знакомого с производством российских БПЛА.

Российское информационное агентство "Известия" в конце октября сообщило, что цель этой отвлекающей атаки — "ослабить" противника, заставив его тратить боеприпасы, прежде чем задействовать ударные "Шахеды".

И Сергей Бескрестнов, и человек, знакомый с российским производством беспилотников, говорят, что инженеры "Алабуги" также постоянно экспериментируют, выводя Москву на передовые позиции в производстве беспилотников. Чтобы усложнить радиоэлектронное подавление, они добавляют украинские SIM-карты, роуминговые SIM-карты, терминалы Starlink, оптоволокно — и иногда могут получать обратную связь в реальном времени до того, как дроны будут заглушены, сбиты или у них закончится топливо. Иногда они прикрепляют покрашенный серебристой краской пенопластовый шарик, чтобы дрон казался больше на радаре.

Однако новейший термобарический вариант стал причиной новых бед в Украине.

Страшное термобарическое оружие

С военной точки зрения термобарическое оружие идеально подходит для поражения целей, находящихся как внутри укрепленных зданий, так и глубоко под землей.

По словам Дэвида Олбрайта, термобарические беспилотники "Алабуги" особенно разрушительны при попадании в здания, поскольку они также оснащены металлическими шариками, что позволяет наносить максимальный ущерб даже за пределами горячей взрывной волны.

Сергей Бескрестнов, более известный как "Флэш", сказал, что термобарические бомбы впервые были использованы летом, и, по оценкам, сейчас они составляют от 3% до 5% всех дронов.

"Этот тип боеголовки способен уничтожить огромное здание, особенно многоквартирные дома. И он очень эффективен, если Российская Федерация попытается атаковать наши электростанции", — отметил он.

Термобарический боеприпас, найденный на одном из сбитых "Шахедов" Фото: Telegram

По словам Артура ван Коллера, эксперта по международному гуманитарному праву из Университета Форт-Хэр в ЮАР, термобарические бомбы имеют устрашающую репутацию из-за физических последствий даже для людей, оказавшихся за пределами места первоначального взрыва.

"При термобарическом взрыве из-за создаваемого им облака все в радиусе поражанеия пострадает, — сказал он. — Это создает огромный страх у гражданского населения. Термобарическое оружие создало представление о том, что это действительно ужасное оружие, и это вызывает страх".

Об авторах

Эмма Барроус — репортер Associated Press, освещающая события в России, Беларуси, Центральной Азии и на Кавказе, живет в Лондоне.

Анна Архирова, репортер Associated Press в Украине. Живет в Киеве.

Лори Хиннант освещает вопросы пересечения прав человека и международной безопасности для The Associated Press. Она освещала события в Северной Африке, Европе и на Ближнем Востоке. Работая в Париже, она разделила Пулитцеровскую премию за служение обществу за свои репортажи из Украины.