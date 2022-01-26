Тотальное превосходство в небе. Что делает истребитель Block III Super Hornet особенным

Возможности нового истребителя Block III Super Hornet обещают такой же скачок вперед, как и переход от Block I Hornet к Block II Super Hornet в начале 2000-х годов.

В прошлом году ВМС США начали испытания первых самолетов F/A-18 Super Hornet, созданных на базе Block III. Хотя внешне истребитель поразительно похож на своего предшественника, заглянув в кабину, можно увидеть, насколько сильно изменился этот самолет.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фокус перевел текст Алекса Холлингса посвященный легендарному истребителю ВВС США.

Возможности нового истребителя Block III Super Hornet обещают такой же скачок вперед, как и переход от Block I Hornet к Block II Super Hornet в начале 2000-х годов. Инновационный F/A-18 Super Hornet (некоторые называют его "супер-пупер" Hornet) наряду с новым F-15EX Eagle II ВВС США войдет в число самых передовых истребителей, используемых сегодня в мире. В целом ВМС США намерены приобрести около 78 новых истребителей Block III Super Hornet, а также модернизировать существующий парк из около 550 истребителей.

Эволюция истребителей: от Hornet к Super Hornet

Первый истребитель F/A-18 Hornet, разработанный и построенный компанией McDonnell Douglas, поднялся в небо в 1978 году и поступил на вооружение в качестве основного истребителя ВМС США в 1984 году. Конструкция Hornet должна была заменить целый ряд самолетов-носителей, включая A-4 Skyhawk и F-4 Phantom II, а также дополнить прославленный истребитель-перехватчик F-14 Tomcat. Широкий набор возможностей и впечатляющие характеристики Hornet сделали его желанной платформой как для ВМС, так и для Корпуса морской пехоты, в немалой степени благодаря его многоцелевой направленности. Приставка F/A свидетельствует об этом многоцелевом наборе возможностей: F означает "истребитель", а A – "штурмовик".

К 1992 году ВМС США были готовы удвоить количество Hornet, но для того, чтобы идти в ногу со временем, самолету требовалась значительная модернизация. На самом деле, новый Super Hornet был практически новым самолетом, сохранившим обозначение F/A-18, чтобы убедить Конгресс в том, что программа является экономически эффективным продолжением, а не дорогостоящим проектом с чистого листа.

Переход от Hornet к Super Hornet, которые также известны как заказы Block I и Block II этого самолета, был драматичным. Super Hornet Block II, который пилоты иногда называют Rhino, больше своего предшественника и имеет некоторые отличительные особенности дизайна, которые вы можете не заметить с первого взгляда, но которые трудно игнорировать, когда вы знакомы с этими двумя истребителями.

Благодаря этим изменениям Super Hornet получил увеличенный на 33% внутренний топливный бак и на 6,8 тонн больший максимальный вес, что позволило увеличить дальность полета на 41%. Значительные изменения коснулись и кабины пилота. Старая физическая клавиатура была заменена на сенсорный дисплей, а также появились дисплей топлива двигателя (EFD) и дисплей показателей режима ожидания (RSD). Эти и другие дисплеи в кабине пилота стали полноцветными вместо прежних монохромных.

Модернизировали и другую авионику внутри фюзеляжа, включая бортовой радар (Super Hornet был оснащен радарной системой APG-79, которая могла отслеживать больше вражеских самолетов и обнаруживать их с гораздо большего расстояния). Для поддержки этих улучшенных возможностей воздушных боев были добавлены дополнительные узлы подвески для вооружения типа AIM-120, а также улучшенные приемники предупреждения о радарах, глушитель ALQ-214 и большее количество зенитных и сигнальных ракет, чем у оригинального Hornet.

Однако предыдущий Hornet по-прежнему оставался мощным истребителем. Hornet оставались на вооружении морской пехоты вплоть до февраля этого года.

Истребитель Block III Hornet летит прямо в ХХІ век

В июне прошлого года ВМС США приняли на испытания первые два Block III Super Hornet: одноместную модель E и двухместную модель F. Оба варианта нового истребителя претерпели значительные модернизации и конструктивные изменения по сравнению с версией Block II, сводящиеся к пяти основным конструктивным особенностям.

[ + – ] Истребитель Block III Hornet летит прямо в ХХІ век

Кабина пилота истребителя Super Hornet

Кабина пилота Super Hornet подверглась серьезной модернизации для Block III. В ней появился единый сенсорный экран вместо множества датчиков и индикаторов.

"Усовершенствованная система кабины пилота (ACS) берет устаревшие дисплеи Block II и помещает их все в один большой кусок сенсорного стекла, который напоминает интерфейс iPad для пилота", – объяснила Дженнифер Тебо, директор по развитию программ F/A-18 и EA-18G компании Boeing.

Усовершенствование этих экранов направлено не на сокращение объема данных, доступных пилотам, а на более эффективное управление ими. Пилотам истребителей приходится собирать информацию с многочисленных экранов и из окружающего мира, а затем объединять ее в голове, чтобы создать всестороннее понимание боевого пространства, в котором они находятся. Летающие суперкомпьютеры типа F-35 еще больше облегчают этот процесс для пилотов, но Block III Super Hornet обещает преодолеть разрыв между истребителями четвертого поколения типа Super Hornet и вычислительными мощностями F-35.

"Он настраивается и расширяется. Можно настроить экран под себя, чтобы нужная информация отображалась, как только вы заходите в кабину. Я левша, поэтому мне нравится, когда клавиатура находится слева, а информация о топливе и двигателе – справа", – рассказал Forbes в прошлом году анонимный летчик-испытатель ВМС.

Конформные топливные баки на Block III Super Hornet

Одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед ВМС США в ХХІ веке, является недостаточный запас хода истребителей палубного базирования. Ни существующий истребитель Block II Super Hornet, ни современный истребитель F-35C Joint Strike Fighter не обладают достаточным запасом хода, чтобы поражать цели в Китае, не подставляя свои авианосцы под удар гиперзвуковых противокорабельных ракет Китая. В связи с этим предпринимается множество усилий по увеличению дальности полета этих самолетов, в том числе разработка беспилотника-заправщика MQ-25 Stingray для использования на американских кораблях.

Для того, чтобы решить эту проблему на самом самолете, на Block III Super Hornet установлены конформные топливные баки, которые добавляют почти 1600 кг топлива. Эти дополнительные баки называются "конформными", потому что они прилегают к фюзеляжу истребителя, ограничивая дополнительное сопротивление. Этого недостаточно, чтобы компенсировать дальность противокорабельных ракет Китая, но это важный шаг в правильном направлении.

Ранее в этом году Aviation Week сообщил, что "технические, структурные и эксплуатационные проблемы" увеличили предполагаемую стоимость установки этих конформных топливных баков, поставив их будущее под угрозу. Однако ВМС обеспокоены дальностью полета существующих истребителей и найдут способ решить эти проблемы.

Сетевые возможности истребителя Super Hornet

Block III Super Hornet смело смотрит в будущее благодаря своему процессору Distributed Targeting Processor-Networked (DTP-N) и каналу передачи данных Tactical Targeting Network Technology (TTNT). DTP-N в 17 раз мощнее процессора на борту Super Hornet и, что еще важнее, использует открытую архитектуру, которая позволит менять или обновлять программное обеспечение без необходимости замены какого-либо оборудования самолета.

Подобно "небесному квотербеку" F-35 Joint Strike Fighter, вся эта компьютерная мощь будет поддерживать остальные силы в своем районе через канал передачи данных TTNT.

По словам Тебо, TTNT "будет передавать на истребитель всю информацию из боевого пространства, которую необходимо обрабатывать для принятия решений, а также делиться ею с остальными составляющими авиакрыла, чтобы мы могли обмениваться общей картиной данных и быть лучше осведомленными о ситуации".

Все эти инновационные системы не соответствуют бортовым системам F-35 и не совместимы с ними. Поэтому Block III Super Hornet будет вынужден общаться с F-35 через давно существующую систему тактической передачи данных Link-16.

Почему Block III Super Hornet труднее обнаружить на радаре

F/A-18 не создавался как стелс-истребитель, и, несмотря на улучшенное сечение радара, Block III Super Hornet также не является таковым. Тем не менее, конструкторы компании Boeing уделяли особое внимание тому, чтобы на новый истребитель было труднее навести целеискатель. Многие из этих работ держались в секрете, но отчеты свидетельствуют о серьезных улучшениях, минимизирующих риск обнаружения.

Уменьшенное сечение радара Block III Super Hornet не делает его истребителем "стелс", но, как и в случае с другими менее совершенными стелс-истребителями, цель может заключаться не в том, чтобы полностью избежать обнаружения, а в том, чтобы отсрочить наведение на цель. Вражеские истребители и зенитно-ракетные комплексы могут засечь Block III Super Hornet, но у самолета должно быть время уйти или уклониться, пока они не зафиксировались на цели.

Еще 4000 часов в небе: почему новый Block III Super Hornet самый экономически эффективный

Самолеты Block II Super Hornet, эксплуатирующиеся сегодня в ВМС США, рассчитаны на 6 тысяч летных часов каждый. Разумеется, последние два десятилетия боевых действий на Ближнем Востоке и в других странах внесли хаос в графики технического обслуживания и доступности самолетов. Еще одно значительное изменение, которое трудно заметить невооруженным глазом, заключается в том, что Block III Super Hornet рассчитан на дополнительные 4 тысячи часов, в результате чего общий срок службы достигает 10 тысяч летных часов.

Это далеко от заявленного срока службы F-15EX в 20 тысяч часов, но это значительный шаг вперед по сравнению с существующими F/A-18 и F-35C, которые также рассчитаны на 6 тысяч часов.

Более длительный срок службы сделает новый Block III Super Hornet самым экономически эффективным носителем воздушной мощи, а также даст ВМС большую свободу в планировании материально-технического снабжения.

[ + – ] Самолеты Block II Super Hornet, эксплуатирующиеся сегодня в ВМС США, рассчитаны на 6 тысяч летных часов каждый

Бонусное усовершенствование истребителя Block III Super Hornet: система инфракрасного поиска и отслеживания

Система инфракрасного поиска и отслеживания (IRST), установленная на центральном баке истребителя Block III Super Hornet, технически не считается усовершенствованием "Block III", но представители компании Boeing назвали ее "неотъемлемой частью" возможностей истребителя.

Эта пассивная система обнаружения нацелена непосредственно на противников пятого поколения, таких как российский Су-57 или китайский Chengdu J-20. IRST сканирует горизонт в поисках истребителей, незамеченных радарам, улавливая инфракрасное тепло, которое выделяют их реактивные двигатели. При этом она не передает сигнал в космос, чтобы не выдать "охотника". Это даст малозаметным истребителям Block III Super Hornet реальные шансы обнаруживать стелс-реактивные самолеты в небе с расстояния в сотню миль.

Об авторе

Алекс Холлингс – писатель, отец и ветеран морской пехоты, специализирующийся на анализе внешней политики и оборонных технологий. Получил степень магистра в области коммуникаций в Университета Южного Нью-Гемпшира, а также степень бакалавра в области корпоративных и организационных коммуникаций Университета Фремингэма.

Эта статья была впервые опубликована в военном журнале Sandbox.