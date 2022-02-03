Червона зоря: В'єтнам розробляє бойовий БПЛА, щоб дати відсіч Китаю

В'єтнам прагне якнайкраще включити БПЛА в оборонну стратегію країни. Можливо, на сьогодні оборонна промисловість В'єтнаму і не готова самостійно налагодити розробку та випуск безпілотників та боєприпасів для них. Але завдяки передачі технологій з Білорусі та Ізраїлю все може змінитися протягом десятиліття, і тоді в списку користувачів озброєних безпілотників з'явиться ще одна країна.

В'єтнам намагається закрити свої потреби у сфері безпеки, підтримуючи великий військовий апарат, оснащений переважно радянською зброєю. Ці війська можна швидко посилити масовими резервними силами, озброєними всім підряд — від радянських гвинтівок часів Другої світової до американських основних бойових танків (МВТ) 1960-х років. Сучасного обладнання на озброєнні В'єтнамської народної армії відносно мало. В'єтнам вважає за краще модернізувати наявне озброєння, щоб зберегти його актуальність у ХХІ столітті. Яскравим прикладом цього є проєкт модернізації танка Т-54М3.

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Фокус переклав новий розбір аналітика Стейна Мітцера, автора військового блогу Oryx, присвяченого новому БПЛА В'єтнаму.

Настільки унікальний підхід призвів до того, що типи обладнання, типові для армій такого розміру, як в'єтнамська, або відсутні, або купуються відносно пізно. За останнє десятиліття В'єтнам направив більшу частину своїх коштів на модернізацію та розширення протиповітряної оборони, систем берегової оборони (СБО) та військово-морського флоту, щоб покращити свої можливості стримування все більш наполегливого Китаю у Південно-Китайському морі. З цього погляду придбання бойових безпілотників (БПЛА) є головним пріоритетом В'єтнаму.

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Однак, якщо поглянути на ситуацію з іншого боку, можна навести достатньо аргументів на користь закупівлі недорогих БПЛА. В'єтнамські народні ВПС (VPAF) практично позбавлені штурмових літаків, і в майбутньому конфлікті з Китаєм їхній флот Су-27 і Су-30 боротиметься з китайськими реактивними літаками, що чисельно переважають. Задля більшої авіаційної підтримки наземних військ мало залишиться літаків, а останні в'єтнамські ударні вертольоти Мі-24А було списано наприкінці 2000-х років без заміни.

Конкретні ознаки того, що В'єтнам може просунутися вперед у створенні ударних безпілотників, уперше з'явилися у вересні 2020 року, коли на виставці на честь 11-го партійного з'їзду ВНА було представлено проєкт двовісного БПЛА. Безпілотник, імовірно розроблений компанією Viettel Group, яка займається більшістю в'єтнамських проектів БПЛА, ніс під крилами два макети ракети "повітря-земля" (AGM). Про безпілотник відомо небагато, крім того, що він уже провів свій перший успішний випробувальний політ.

Хоча фюзеляж безпілотника знаходиться на стадії раннього прототипу, вже помітна його подібність до БПЛА Anka компанії Turkish Aerospace Industries (TAI). Така подібність, швидше за все, суто випадкова, оскільки про військове співробітництво В'єтнаму з Туреччиною нічого не відомо. Цікавими доповненнями до конструкції є великий горб для антени супутникового зв'язку (SATCOM) та опуклість для радара із синтезованою апертурою (SAR) під фюзеляжем, що вказують на те, що безпілотник призначений для виконання завдань розвідки, спостереження та рекогностування (ISR).

[ + – ] Цікавим доповненням до конструкції є великий горб для антени супутникового зв'язку (SATCOM)

Новий безпілотник — не перший великий БПЛА, створений у В'єтнамі. Свій найбільший дрон країна представила ще 2015 року.

Безпілотник MALE з розмахом крил 22 метри, що отримав позначення HS-6L, імовірно, був розроблений спільно з Білоруссю. Хоча (неозброєний) проєкт мав пройти льотні випробування у 2016 році, про нього не надходило новин з моменту презентації у 2015 році. Стверджувалося, що дальність польоту HSL-6 становить близько 4 тисяч кілометрів, а тривалість польоту — 35 годин, що робить його ідеальним для патрулювання великих ділянок Південно-Китайського моря.

Замість розробки вітчизняного БЛА класу MALE, схоже, перевагу надали покупці іноземної розробки. У червні 2018 року було оголошено, що дві ізраїльські компанії, Aeronautics та Israeli Aerospace Industries, пропонують свої прототипи великого БПЛА для потреб В'єтнаму. У грудні 2018 року стало відомо, що В'єтнам уклав угоду на 160 мільйонів доларів США на покупку трьох IAI Heron. Ця угода зрештою не відбулася, що говорить про деяку нерішучість В'єтнаму щодо придбання БЛА того ж класу, що й MALE.

[ + – ] HS-6L – спільна розробка Академії наук В'єтнаму та Білорусі

Що в результаті було реалізовано, так це ліцензійне виробництво компанією Viettel ізраїльського безпілотника Orbiter 3. У 2017 році ця компанія представила новий БПЛА (VT-Swift), який дуже схожий на ізраїльський Aeronautics Orbiter 3. В'єтнам вже експлуатував Orbiter 2 і раніше заявляв у придбанні Orbiter 3 разом із передачею технологій у 2015 році. VT-Swift може літати заздалегідь запрограмованими маршрутами, прямуючи по колійним точкам за допомогою бортового пристрою GPS, і використовувати своє електрооптичне обладнання для проведення розвідки або позначення цілей для артилерії.

[ + – ] VT-Swift – ліцензійний варіант ізраїльського Orbiter-3

Оскільки В'єтнам продовжить йти своїм шляхом у вирішенні оборонних завдань, можливо, одного дня в країні з'являться власні БПЛА. Безсумнівно, В'єтнам прагне знайти найкраще застосування БПЛА і якнайкраще включити їх у оборонну стратегію країни — або як розвідувальних засобів, або бойової ролі як дешевшої альтернативи реактивним літакам на кшталт Су-30. Невідомо, чи здатна оборонна промисловість В'єтнаму нині впоратися із розробкою БПЛА і боєприпасів для них. Завдяки передачі технологій, вона може досягти такого потенціалу протягом десятиліття, і в списку користувачів озброєних безпілотників з'явиться ще одна країна.

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