Понад 100 катерів-дронів на рік. Навіщо Туреччина готує морський рій безпілотників

Туреччина сьогодні є найбільшим виробником БПЛА, включаючи перший у світі серійний багатоцільовий бойовий безпілотник. Щоправда, про прагнення Туреччини до розробки безекіпажних надводних кораблів (USV) відомо не так багато. Але саме завдяки розробкам безекіпажних кораблів, БПЛА, а також великої кількості наземних безпілотних апаратів (UGV) і автономних підводних апаратів (AUV), Туреччина впевнено йде до того, щоб стати лідером ринку безпілотних систем озброєння.

Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвячений безпілотним катерам Туреччини.

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Декілька країн по всьому світу вже розгорнули безекіпажні озброєні та неозброєні судна для операцій зі знешкодження мін та захисту гаваней. Туреччина має намір ще більше розширити ці можливості, створюючи торпедні та ракетоносні AUSV. Озброєння цих безекіпажних судів включає не тільки протитанкові керовані ракети (ATGM) з дальністю близько восьми кілометрів, але навіть протикорабельні ракети (AShM) Atmaca з дальністю понад 220 км.

Поява в Егейському морі безлічі таких багатоцільових AUSV настільки змінить баланс військово-морських сил так, що грецькі ВМС навряд чи зможуть згладити різницю як і кількість.

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Широкий спектр потенційних застосувань дозволяє USV взяти на себе багато обов'язків, які виконують екіпажні кораблі. Крім USV для протидії сухопутному озброєнню (AsuW) та тралення мін, турецькі верфі розробили USV для протичовнової війни (ASW), розвідки, спостереження та розвідки (ISR), радіоелектронної боротьби і навіть пожежогасіння. Компанія Aselsan навіть розробила USV, які можуть проводити автономні операції та діяти у рої. Розробивши всі ці типи судів одночасно за кілька років, Туреччина, схоже, позиціює себе як абсолютного лідера на ринку AUSV.

Конструкції турецьких безекіпажних суден також мають всі шанси на успіх на експортному ринку, так само, як турецькі бойові безпілотники. Туреччина — перша країна, якій вдалося поєднати надійність та доступність безпілотних систем із ефективними результатами на полі бою. Саме привабливість цих систем для іноземних замовників може стати запорукою їхнього успіху, на відміну від інших USV проєктів по всьому світу, вироблених у невеликих кількостях. У грудні 2021 року повідомлялося, що верф ARES перебуває на фінальній стадії переговорів із двома європейськими країнами щодо продажу безекіпажних судів серії ULAQ.

[ + – ] На AUSV ULAQ встановлено комплекс озброєння Yalman, який може нести до чотирьох ПТРК L-UMTAS, вісім керованих ракет Cirit, чотири ПЗРК SUNGUR або комбінацію цих видів озброєння.

ULAQ AUSV, розроблений верф'ю ARES та Meteksan Defence, отримає честь стати першим у світі готовим до експлуатації AUSV після успішного завершення вогневих випробувань у травні 2021 року. Незабаром за цим будуть випробування судна ПЧО ULAQ: верф ARES нарощує виробництво, щоб випускати по 50 ПЧО ULAQ на рік. У поєднанні з виробництвом USV на інших турецьких верфях Туреччина може виробляти більше 100 (озброєних) безекіпажних суден на рік. Всі AUSV оснащені інфрачервоними вежами та радарами переднього огляду (FLIR), що дозволяє знаходити цілі на великих відстанях та швидко перехоплювати їх на швидкості близько 50 вузлів.

[ + – ] Типи USV, що нині пропонуються верф'ю ARES

RD09 та NB57 від верфі Sedef — перші у світі проєкти багатоцільових AUSV.

До їхньої конструкції додані два зменшені аутригери, які можуть вміщати по одному додатковому бойовому модулю — загалом бойових модулів буде три. Типове озброєння NB57 може складатися з чотирьох 324-мм легких торпед ORKA дальністю понад 25 км для боротьби з ворожими підводними човнами до восьми керованих ракет Roketsan Cirit і 12,7-мм бойових модулів для протидії надводним кораблям. NB57 може виявляти ворожі підводні човни за допомогою гідролокатора та двадцяти пускових установок сонобуїв, що розташовані на задній палубі. RD09/NB57 може похвалитися дальністю ходу близько 1100 км та здатністю працювати без дозаправлення протягом чотирьох днів.

[ + – ] Рекламне відео про RD09 та NB57

У грудні 2021 року верф Dearsan представила свою власну лінійку USV, що складається з 11-метрового USV 11 і 15-метрового USV 15. Проєкти Dearsan мали великий успіх у Нігерії та Туркменістані — не виключено, що ці ж країни придбають безекіпажні судна. USV 11 може бути озброєний установкою зброї Yalman або бойовим модулем з 12,7-мм великокаліберним кулеметом. USV 15 несе або два бойові модулі Yalman, або два дистанційні бойові модулі. Існує також спеціальний розвідувальний варіант USV 15.

[ + – ] Лінійка USV компанії Dearsan

Невеликі розміри турецьких AUSV дозволяють легко транспортувати їх повітрям і дорогами і навіть розгортати з палуб десантних платформ (LPD) і десантних вертолітних доків (LHD).

Зокрема, для Туреччини це означає, що LHD TCG Anadolu може стати першим у світі кораблем, здатним розгортати як БПЛА, так і безекіпажні судна.

Інші військові кораблі, на зразок фрегатів, також зможуть запускати та повертати AUSV за допомогою своїх бортових кранів. Це значно розширює їх діапазон і сферу застосування, а також дозволяє надводним бойовим кораблям нести власний супровід у вигляді AUSV при проході у спірних водах, таких як Ормузька протока. Розробка великих безекіпажних судів відповідає намірам Туреччини стати лідером на ринку безпілотних платформ у повітрі, над і під водою.

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