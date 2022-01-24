Від Atak до TF-2000: сто років турецького суднобудування

Подорож у тисячу миль починається з одного кроку. Свій перший крок Туреччина зробила ще наприкінці 1930-х років, але наступні десятиліття ознаменувалися занепадом оборонної промисловості країни. За останні два десятиліття турецький уряд із дивовижною швидкістю зламав цю тенденцію, семимильними кроками рухаючись до самодостатності у сфері військового суднобудування.

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ВМС Туреччини збираються побудувати щонайменше чотири есмінці TF-2000, які надійдуть на службу в 2030-х роках і стануть найпотужнішими та важкоозброєними військово-морськими кораблями у Середземному морі. TF-2000 втілять у собі практично всі технологічні досягнення Туреччини в галузі військово-морських систем за останнє десятиліття, зокрема власну систему вертикального пуску (VLS), оснащену турецькими ракетами класу "земля-повітря" (SAM) і крилатими ракетами Gezgin ( LACM), а також (що особливо важливо) зброєю спрямованої енергії, включаючи високоенергетичні лазери (HEL).

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Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвячений турецькому військовому суднобудуванню.

Ці можливості дозволяють TF-2000 вражати важливі цілі на відстані більше 1000 км за допомогою крилатих ракет наземного базування, закривати доступ до території за допомогою 64 ЗРК дальністю понад 150 км і 16 протикорабельних ракет дальністю більше 220 км, а також захищати дружні кораблі. за допомогою бортових високоенергетичних лазерів. TF-2000 також стануть платформами для безпілотних систем: до чотирьох безпілотних надводних кораблів (AUSV), безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Bayraktar DİHA та безпілотних підводних суден (UUV). Нарешті, TF-2000 стане першим кораблем турецьких ВМС, на якому буде встановлено електромагнітну гармату-рельсотрон Şahi-209.

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Після вступу в дію кораблі TF-2000 стануть невід'ємною частиною турецьких експедиційних ударних груп, сформованих навколо TCG Anadolu LHD та перспективного авіаносця чи авіаносців. За TCG Anadolu має бути легкий авіаносець TCG Trakya, а президент Ердоган вже натякнув на будівництво більшого авіаносця, який буде спроєктований у співпраці з Іспанією. Цим величезним кораблям буде потрібний супровід есмінців для захисту від ворожих літаків, кораблів та підводних човнів — ідеальна роль для TF-2000, які будуть готові до експлуатації у 2038 році.

У 2038 році виповниться сто років відтоді, як Турецька Республіка спустила на воду перший військовий корабель вітчизняної розробки.

23 березня 1938 року на військово-морській верфі Гельджюк у Гельджюку, Коджаелі, був спущений на воду малий міноносець Atak, який увійшов в історію як перший військовий корабель, побудований сучасною Турецькою Республікою (вона була проголошена в жовтні 1923 року. року). Минуло лише два роки після спуску на воду у 1935 році нафтового танкера Gölcük, який став першим цивільним судном, спроєктованим та побудованим новоствореною республікою.

[ + – ] Малий міноносець Atak незадовго до спуску на воду

Побудований на основі корпусу великого морського буксира, міноносець Atak мав довжину 44 метри, ширину 8 метрів та водотоннажність близько 500 тонн. Його єдиний дизельний двигун потужністю 1025 к.с. дозволяв розвивати максимальну швидкість тринадцять вузлів. Озброєння включало 40 морських мін, розташованих у задній частині палуби Atak. Якоїсь миті після введення в експлуатацію на передній палубі з'явилася морська гармата. Більшу частину своєї служби Atak носив камуфляжне забарвлення, яке, ймовірно, застосовувалося під час Другої світової війни. Туреччині вдалося зберегти нейтралітет протягом майже всієї Другої світової війни, оголосивши війну Німеччині та Японії лише у лютому 1945 року.

[ + – ] На одній із небагатьох наявних фотографій Atak видно, що судно пофарбоване у камуфляж.

Хоча конструкція Atak сама по собі не являє чогось особливого, вона свідчила про амбіції країни, яка прагнула якнайповніше закрити власні оборонні потреби. Приблизно тоді ж, коли Atak вперше спустили на воду, турецький авіаконструктор Нурі Деміраг розпочав розробку свого революційного винищувача Nu.D.40, який, на жаль, так і не побачив світ. Втім, будь-якому турецькому підприємцю-початківцю незабаром довелося б мати справу з урядом, не готовим забезпечити необхідне середовище для існування та процвітання оборонної промисловості.

У 1940-х та 1950-х роках у Туреччині не велося жодного військово-морського будівництва, крім п'яти моторних торпедних катерів (МТБ) класу Bora, розроблених британцями. У цей період турецький флот отримав багато військових кораблів зі Сполучених Штатів, що, по суті, підписувало вирок будь-яким спробам місцевого військового суднобудування на найближчі десятиліття. У цей період міноносець Atak продовжував нести службу, переживши своїх наступників — два британські міноносці класу Sivrihisar, і був списаний лише у 1961 році.

[ + – ] Нотатка з газети від 24 березня 1938, присвячена спуску на воду судна Atak. Текст свідчить: "Міноносець "Атак" учора вийшов у море під час (військової) церемонії"

Тільки наприкінці 1960-х років Туреччина знову почала будувати військові кораблі, створивши кілька патрульних катерів AB-25. Більш амбітним проєктом було будівництво двох фрегатів класу Berk, розпочате у 1967 році. Створені на основі кораблів класу Claud Jones ВМС США та злегка вдосконалені відповідно до турецьких вимог, вони стали першими великими військовими кораблями, побудованими в Туреччині з 1910-х років! Хоча їхнє будівництво довело доцільність місцевого військового кораблебудування, подальших замовлень на будівництво нових кораблів не надходило. Тільки в середині та наприкінці 2000-х років турецька військово-морська промисловість розробила наступний великий проєкт –- MILGEM, який започаткував проєктування та будівництво кількох класів корветів та фрегатів.

[ + – ] Фрегат Berk (D358)

Ставши новітньою ітерацією проєкту MILGEM, TF-2000 функціонально схожі з американськими есмінцями класу Arleigh Burke. TF-2000 будуть оснащені 127-мм головними знаряддями турецького виробництва, шістнадцятьма протикорабельними ракетами Atmaca дальністю 220 км, 64 осередками VLS для зенітних ракет SIPER дальністю понад 150 км (та іншими ЗУР) і крилатих ракет Gezgin04 торпедами Orka, двома 35-мм гарматами Gökdeniz CIWS компанії Aselsan, двома високоенергетичними лазерами Meteksan Nazar, системами дипольних відбивачів, двома установками для протитанкових керованих ракет UMTAS (ATGM) та чотирма бойовими модулями. Есмінець буде оснащений великим комплексом радарів і датчиків турецького виробництва для виявлення ворожих цілей та наведення ракет. Ще однією схожістю з есмінцями класу Arleigh Burke є наявність повноцінних палуб для двох вертольотів протичовнової боротьби (ПЧО) S-70B Seahawk.

Подорож у тисячу миль починається з одного кроку. Свій перший крок Туреччина зробила ще наприкінці 1930-х років, але наступні десятиліття ознаменувалися занепадом оборонної промисловості країни. За останні два десятиліття турецький уряд із дивовижною швидкістю зламав цю тенденцію, семимильними кроками рухаючись до самодостатності. Мине зовсім небагато часу, і турецька оборонна промисловість зможе виробляти практично всі типи кораблів разом із супутнім озброєнням та обладнанням, зокрема з радарами і датчиками. Введення в експлуатацію TF-2000 стане важливою віхою на шляху країни до самодостатності та гідно відзначить сторічний ювілей міноносця Atak.