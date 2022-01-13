Не лише Байрактар. Туреччина запускає виробництво рою дронів-камікадзе (фото, відео)

Концепція рою БПЛА може радикально змінити способи ведення війни: рої спритних БПЛА будуть атакувати наземні та повітряні цілі, виконувати розвідувальні завдання та вести радіоелектронну боротьбу, залишаючись у тісному контакті одне з одним та забезпечуючи безпрецедентний рівень незалежності операцій. Більшість моделей безпілотників, що рояться, які наразі проходять випробування, надійдуть на службу лише через кілька років.

''Не варто витрачати енергію на досягнення нездійсненних мрій. Прокладіть міст між нами та ними [західними оборонними виробниками], станьте нашими перекладачами, і цього достатньо”.

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(зі звернення чиновника Управління оборонної промисловості Туреччини до Сельчука та Халука Байрактара, середина 2000-х років).

Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвячений новим турецьким дронам та їхнім можливостям.

Рой дронів незабаром стане на озброєння турецької армії

Приголомшливі світлові шоу безпілотників свідчать, що БПЛА, що рояться, можуть тісно взаємодіяти між собою. Використання цивільної технології у військових цілях, з можливістю оперативного розгортання перед ворожими контрзаходами радіоелектронної боротьби та спуфінг-атак (ситуація, у якій одна людина чи програма успішно маскується під іншу шляхом фальсифікації даних. — Ред.), залишається серйозною проблемою. Нещодавня одночасна аварія 200 безпілотників у Китаї стала болючим нагадуванням про те, що спільні дії БПЛА призведуть до їхнього одночасного падіння, якщо щось піде не так.

Ще один приклад: у 2018 році приватні особи використали доступну у вільному продажу глушилку для зриву світлового шоу дронів у Гонконгу, внаслідок чого 46 дронів впали на землю.

Наразі кілька країн розробляють технології роїв БПЛА для використання у військових цілях. Серед них, що не дивно, Китай та Росія, а також Іспанія та Південна Африка. Ще належить з'ясувати, чи вдасться цим країнам створити життєздатну систему з багатьма можливостями застосування. Цілком можливо, що багато реалізованих проєктів так і залишаться демонстрацією технологій. Тим часом у США армія, ВПС, ВМС, корпус морської піхоти і DARPA займаються своїми окремими проєктами БПЛА, що рояться, причому деякі підрозділи працюють над декількома проєктами одночасно.

Туреччина – ще одна країна, яка з великим інтересом розглядає БПЛА, що рояться. Турецька армія вже використовує гвинтокрилий дрон-камікадзе STM Kargu і незабаром представить оновлену версію Kargu-2 на додаток до свого швидкого арсеналу безпілотників. Хоча технічно Kargu не є БПЛА, що роїться, оперативний досвід, отриманий при широкомасштабному використанні серії Kargu, буде дуже корисний у майбутніх дослідженнях БПЛА, що рояться. На сьогодні Kargu розгорнуті в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.

[ + – ] Дрони-камікадзе STM Kargu з великим успіхом використовувалися в Лівії, Сирії та Нагірному Карабаху у 2020 році.

Управління оборонної промисловості Туреччини (SSB) — цивільний інститут, який керує оборонною промисловістю країни — підтримує низку проєктів з метою поступового створення технологічної бази для БПЛА, що рояться, у Туреччині.

За словами президента SSB Ісмаїла Деміра, ці проєкти спрямовані на допомогу малим та середнім підприємствам (МСП) у розробці необхідного програмного забезпечення та алгоритмів для функціонування роєвих БПЛА. Акцент на МСП у цих проєктах відповідає програмі турецького уряду щодо створення екосистеми для розвитку малих оборонних компаній. Ця політика вже принесла Туреччині цінні плоди.

У вересні 2020 року в Центрі випробувань, тренування та розробки БПЛА Каледжик, розташованому недалеко від Анкари, де є виділений повітряний простір для роботи БПЛА, відбулися перші змагання дронів, що рояться. Змагання складаються з чотирьох етапів, кожен з яких включає ще кілька етапів. У першому етапі конкурсу взяли участь загалом 26 компаній: за умовами завдання, БПЛА, що рояться, з фіксованим крилом повинні були виявити ціль на відкритій місцевості і зімітувати її знищення. Щоб залучити до участі якомога більше компаній, претендентам надали можливість подати заявку на фінансову підтримку для покриття витрат на розробку технології.

[ + – ] Конкурс ройових БПЛА

Туреччина не просто залучає наявні компанії до роботи над технологіями ройових БПЛА, надаючи їм необхідну фінансову підтримку. Країна також намагається викликати інтерес дітей та молоді до технологічної сфери у масштабах, небачених ніде у світі. Один зі способів досягнення цієї мети – щорічний технологічний фестиваль Teknofest. Молодь – це майбутнє, і в один прекрасний день вони відповідатимуть за розробку військового класу роїв БПЛА або працюватимуть в інших високотехнологічних індустріях.

У межах Teknofest проводяться змагання з БПЛА, що рояться, для старшокласників і студентів університетів. Основні завдання конкурсу БПЛА, що рояться, – розробка необхідних програмних алгоритмів для організації роїв БЛА, здатних виконувати поставлені завдання, та демонстрація їхньої роботи в реальних умовах. [15] Під час конкурсу команди керують БПЛА, що рояться, як у віртуальних, так і в реальних умовах. Місії включають зліт у формації, проведення одночасних операцій, додавання та видалення безпілотників з рою, а також розосередження та об'єднання безпілотників.

Туреччина стала першопрохідником у використанні БПЛА, застосовуючи їх у бойових сценаріях, які раніше вважалися неможливими. Сьогодні країна розробляє дрони всіляких класів, і цілком імовірно, що Туреччина однією з перших почне використовувати БПЛА, що роються, створивши надійну і доступну за ціною систему. Студенти-учасники Teknofest – завтрашні винахідники. Як і Baykar Tech, вони почнуть з малого, але підтримка держави та фестивалів на зразок Teknofest допоможе їм зробити прорив. Їхній успіх стане найкращим спростуванням цитати, що починає цю статтю.