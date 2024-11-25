"Безперервно і щільно": дрони РФ наводять ракети "Іскандер" на літаки України, — Forbes

З липня 2024 року Повітряні сили України могли втратити щонайменше сім винищувачів. Якщо не посилити захист, під ударом можуть опинитися західні F-16 і Mirage 2000.

Російський безпілотник безперешкодно пролетів над військовою базою в селищі Авіаторське недалеко від міста Дніпро і навів балістичну ракету "Іскандер" на укриття українського літака. Про це пише видання Forbes.

За інформацією ЗМІ, у п'ятницю, 22 листопада, або трохи раніше російський розвідувальний БПЛА пролетів над авіабазою в Авіаторському приблизно за 80 км від лінії фронту. Він стежив за укриттям, у якому міг перебувати український винищувач МіГ-29, а за кілька хвилин балістична ракета "Іскандер" вибухнула просто над ним, імовірно, знищивши літак.

Передбачуваний удар ракети "Іскандер" по авіабазі в Авіаторському Фото: Скриншот

Влітку 2024 року всього за три дні ракети Росії знищили щонайменше три винищувачі і завдали серйозної шкоди Повітряним силам України. У цій атаці теж велику роль зіграв безпілотник ЗС РФ. Як пише Forbes, 1 липня розвідник виявив шість винищувачів Су-27 українських ВПС, які вдень опинилися просто неба на авіабазі Миргород у Полтавській області (160 км від кордону з Росією). Ракета "Іскандер" вразила два з них.

Наступного дня, 2 липня, відбулася схожа атака. Російський безпілотник кружляв над українською авіабазою в Полтаві і також за 160 км від кордону. Після кількох годин спостереження туди прилетів "Іскандер" і пошкодив військовий вертоліт Мі-24 ВПС України.

Майже одразу ж, 3 липня, Росія вдарила по авіабазі Долгинцеве біля Кривого Рогу, за 72 км від лінії фронту. Схема атаки така сама: спочатку росіяни знайшли цілі за допомогою розвідувального дрона, а потім запустили по них до трьох "Іскандерів". Відеозапис із БПЛА, опублікований росіянами, свідчить про знищення двох літаків: муляжу штурмовика Су-25, що не літає, і цілком справного МіГ-29.

Аналітики припускають, що Су-25 був лише приманкою, оскільки має точнісінько такий самий вигляд, як інший муляж, атакований ЗС РФ у Долгінцевому в листопаді 2023 року. Тоді ж могли бути знищені два МіГ-29 і справжній Су-25.

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Отже, за підрахунками ЗМІ, з осені 2023 року внаслідок ракетних атак по українських аеродромах з ладу вийшли щонайменше два Су-27, чотири МіГ-29, один Су-25 і, можливо, Мі-24. Аналітик Королівського інституту об'єднаних оборонних досліджень у Лондоні Джек Вотлінг, вважає головною причиною таких втрат "безперервне і щільне спостереження" Росії за допомогою БПЛА, які передають координати цілей для "Іскандерів".

Це значний збиток для Військово-повітряних сил України, які намагаються знайти додаткові літаки для своїх підрозділів, що постраждали за час повномасштабної війни. Радянські МіГ-29 і Су-25 отримати вже ніде, адже найближчі союзники України вже передали зі своїх запасів усе, що могли. Жодна з країн-союзників не володіє Су-27. Єдине джерело — старі літаки в самій Україні, але невідомо, скільки з них можна привести в робочий стан після десятиліть зберігання.

Україні повільно передають з Європи близько 85 винищувачів Lockheed Martin F-16, а також близько десятка Dassault Mirage 2000 з Франції. Майже сотня пожертвуваних літаків зрештою становитиме ядро відновлених українських ВПС, хоча може знадобитися рік або більше, щоб усі вони прибули в країну. А якщо Україна не посилить протиракетну оборону, то ці засоби можуть постраждати так само, як МіГи і Су, вважають автори статті.

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