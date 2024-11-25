"Непрерывно и плотно": дроны РФ наводят ракеты "Искандер" на самолеты Украины, — Forbes

С июля 2024 года Воздушные-силы Украины могли потерять минимум семь истребителей. Если не усилить защиту, под ударом могут оказаться западные F-16 и Mirage 2000.

Российский беспилотник беспрепятственно пролетел над военной базой в поселке Авиаторское недалеко от города Днепр и навел баллистическую ракету "Искандер" на укрытие украинского самолета. Об этом пишет издание Forbes.

По информации СМИ, в пятницу, 22 ноября, или чуть раньше российский разведывательный БПЛА пролетел над авиабазой в Авиаторском примерно в 80 км от линии фронта. Он следил за укрытием, в котором мог находиться украинский истребитель МиГ-29, а через несколько минут баллистическая ракета "Искандер" взорвалась прямо над ним, вероятно, уничтожив самолет.

Предполагаемый удар ракеты "Искандер" по авиабазе в Авиаторском Фото: Скриншот

Летом 2024 года всего за три дня ракеты России уничтожили как минимум три истребителя и нанесли серьезный урон Воздушным силам Украины. В этой атаке тоже большую роль сыграл беспилотник ВС РФ. Как пишет Forbes, 1 июля разведчик обнаружил шесть истребителей Су-27 украинских ВВС, которые днем оказались под открытым небом на авиабазе Миргород в Полтавской области (160 км от границы с Россией). Ракета "Искандер" поразила два из них.

На следующий день, 2 июля, состоялась похожая атака. Российский беспилотник кружил над украинской авиабазой в Полтаве и также в 160 км от границы. После нескольких часов наблюдения туда прилетел "Искандер" и повредил военный вертолет Ми-24 ВВС Украины.

Почти сразу же, 3 июля, Россия ударила по авиабазе Долгинцево около Кривого Рога, в 72 км от линии фронта. Схема атаки такая же: сначала россияне нашли цели с помощью разведывательного дрона, а затем запустили по ним до трех "Искандеров". Видеозапись с БПЛА, опубликованная россиянами, свидетельствует об уничтожении двух самолетов: нелетающего муляжа штурмовика Су-25 и вполне исправного МиГ-29.

Аналитики предполагают, что Су-25 был лишь приманкой, поскольку выглядит в точности как другой муляж, атакованный ВС РФ в Долгинцево в ноябре 2023 года. Тогда же могли быть уничтожены два МиГ-29 и настоящий Су-25.

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Таким образом, по подсчетам СМИ, с осени 2023 года в результате ракетных атак по украинским аэродромам из строя вышли как минимум два Су-27, четыре МиГ-29, один Су-25 и, возможно, Ми-24. Аналитик Королевского института объединенных оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг, считает главной причиной таких потерь "непрерывное и плотное наблюдение" России с помощью БПЛА, которые передают координаты целей для "Искандеров".

Это значительный ущерб для Военно-воздушных сил Украины, которые пытаются найти дополнительные самолеты для своих подразделений, пострадавших за время полномасштабной войны. Советские МиГ-29 и Су-25 получить уже негде, ведь ближайшие союзники Украины уже передали из своих запасов все, что могли. Ни одна из стран-союзников не владеет Су-27. Единственный источник — старые самолеты в самой Украине, но неизвестно, сколько из них можно привести в рабочее состояние после десятилетий хранения.

Украине медленно передают из Европы около 85 истребителей Lockheed Martin F-16, а также около десятка Dassault Mirage 2000 из Франции. Почти сотня пожертвованных самолетов в конечном итоге составит ядро ​​восстановленных украинских ВВС, хотя может потребоваться год или больше, чтобы все они прибыли в страну. А если Украина не усилит противоракетную оборону, то эти средства могут пострадать так же, как МиГи и Су, считают авторы статьи.

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