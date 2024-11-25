В Україні створили унікальний дрон-амфібію "Воз": чим він допоможе військовим (відео)

На безпілотник планують встановити засоби РЕБ та системи ведення вогню. Крім того, вони допоможуть бійцям на позиціях біля водойм, де зруйновані переправи.

В Україні команда винахідників із Волинської області розробила наземний роботизований комплекс-амфібію "Воз" і успішно випробувала його. Про це повідомляє телеканал Freedom.

Приблизно пів року тому інженери задумали створити засіб для евакуації поранених військових, доставлення боєприпасів і продуктів на позиції Сил оборони. У процесі розробки вони вирішили дещо змінити конструкцію і змусити дрон плавати по воді. Зрештою у них вийшов засіб, який нагадує човен на колесах.

Коли безпілотник заїжджає з берега у воду, то має автоматично перемикатися на інший двигун. Керувати ним можна як дистанційно за допомогою пульта, так і механізмом на борту, це майже як направляти моторний човен.

"Можемо реалізувати через FPV, за навігацією, що завгодно. Він буде самостійно рухатися, самостійно допомагати людині. Різні технології застосовуємо для того, щоб він був максимально автономним і максимально корисним", — заявив розробник на ім'я Андрій.

Творці сподіваються, що "Воз" за допомогою бортових систем зможе сам розрізняти і долати перешкоди на своєму шляху без втручання оператора. Крім того, він зможе автономно слідувати за солдатом.

Команда поставила за мету досягти тривалості руху до 20 км на одному заряді акумулятора, швидкості — до 20 км/год, вантажності — 200 кг. Нещодавно творці провели перші випробування прототипа у Волинській області, якими лишилися задоволені. За їх словами, платформа довела, що може виконати всі передбачені для неї завдання, хоча планують зробити ще деякі удосконалення.

Використовувати "Воз" пропонують у першу чергу там, де під час бойових дій були знищені переправи на водоймах. Крім евакуації та доставлення вантажів, платформу можна буде використовувати як носій систем ведення вогню та засобів радіоелектронної боротьби.

Боєць Збройних сил Олег каже, що зараз військовим такі безпілотники потрібні на багатьох напрямках, і вони зможуть врятувати багато життів. Вони зможуть значно покращити логістику, доставляти їжу, воду, боєкомплект на позиції, до яких важко дістатися звичайними способами через водні перешкоди.

"Аналогів таких дронів-амфібій я ще не зустрічав", — підкреслив Олег.

За словами інженера Василя Цапюка, наземний комплекс вже пройшов військову експертизу і отримав середній бал. Це означає, що його визнали потрібним Силам оборони. Це також дасть змогу розробникам претендувати на гранти, беручи участь у різних програмах. Поки ж вони не розкривають, коли зможуть почати серійне виробництво "Возів".

Раніше писали, як український наземний дрон вибив ЗС РФ з позиції у Курській області. Підрозділ 8-го полку Сил спеціальних операцій відправили до ворогів безпілотник, озброєний кулеметом, і прикрили його вогнем з мінометів. Зрештою, комплексна атака і втрати змусили росіян відступити.

Писали також, як наземні дрони змінили ЗСУ за пів року. Зараз українські війська застосовують значно більше таких засобів на полі бою, зазвичай вони виконують логістичні, інженерні та ударні завдання.