В Украине создали уникальный дрон-амфибию "Воз": чем он поможет военным (видео)

На беспилотник планируют установить средства РЭБ и системы ведения огня. Кроме того, они помогут бойцам на позициях у водоемов, где разрушены переправы.

В Украине команда изобретателей из Волынской области разработала наземный роботизированный комплекс-амфибию "Воз" и успешно испытала его. Об этом сообщает телеканал Freedom.

Примерно полгода назад инженеры задумали создать средство для эвакуации раненых военных, доставки боеприпасов и продуктов на позиции Сил обороны. В процессе разработки они решили несколько изменить конструкцию и заставить дрон плавать по воде. В итоге у них получилось средство, которое напоминает лодку на колесах.

Когда беспилотник заезжает с берега в воду, то должен автоматически переключаться на другой двигатель. Управлять им можно как дистанционно с помощью пульта, так и механизмом на борту, это почти как направлять моторную лодку.

"Можем реализовать через FPV, по навигации, что угодно. Он будет самостоятельно двигаться, самостоятельно помогать человеку. Различные технологии применяем для того, чтобы он был максимально автономным и максимально полезным", — заявил разработчик по имени Андрей.

Создатели надеются, что "Воз" с помощью бортовых систем сможет сам различать и преодолевать препятствия на своем пути без вмешательства оператора. Кроме того, он сможет автономно следовать за солдатом.

Команда поставила цель достичь продолжительности движения до 20 км на одном заряде аккумулятора, скорости — до 20 км/ч, грузоподъемности — 200 кг. Недавно создатели провели первые испытания прототипа в Волынской области, которыми остались довольны. По их словам, платформа доказала, что может выполнить все предусмотренные для нее задачи, хотя планируют сделать еще некоторые усовершенствования.

Использовать "Воз" предлагают в первую очередь там, где во время боевых действий были уничтожены переправы на водоемах. Кроме эвакуации и доставки грузов, платформу можно будет использовать как носитель систем ведения огня и средств радиоэлектронной борьбы.

Боец Вооруженных сил Олег говорит, что сейчас военным такие беспилотники нужны на многих направлениях, и они смогут спасти много жизней. Они смогут значительно улучшить логистику, доставлять еду, воду, боекомплект на позиции, к которым трудно добраться обычными способами из-за водных преград.

"Аналогов таких дронов-амфибий я еще не встречал", — подчеркнул Олег.

По словам инженера Василия Цапюка, наземный комплекс уже прошел военную экспертизу и получил средний балл. Это означает, что его признали нужным Силам обороны. Это также позволит разработчикам претендовать на гранты, участвуя в различных программах. Пока же они не раскрывают, когда смогут начать серийное производство "Возов".

Ранее писали, как украинский наземный дрон выбил ВС РФ с позиции в Курской области. Подразделение 8-го полка Сил специальных операций отправили к врагам беспилотник, вооруженный пулеметом, и прикрыли его огнем из минометов. В конце концов, комплексная атака и потери заставили россиян отступить.

Писали также, как наземные дроны изменили ВСУ за полгода. Сейчас украинские войска применяют значительно больше таких средств на поле боя, обычно они выполняют логистические, инженерные и ударные задачи.