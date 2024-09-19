"Меняется эпоха": украинский наземный дрон выбил россиян с их позиции на Курщине (видео)

Наземный роботизированный комплекс из миномета обстрелял российских военных в Глушковском районе. В ответ противник атаковал беспилотник с РПГ и FPV.

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Украинские военные продолжают успешно использовать современные технологии на поле боя. Бойцы подразделения UA_REG TEAM, в которое входят спецназовцы 8-го полка Сил специальных операций, показали успешную атаку наземного дрона по позиции российских войск.

Наземный дрон подразделения, вооруженный 7,62-мм пулеметом, при поддержке миномета обстрелял российскую позицию в село Волфино в Глушковском районе Курской области, уточнил OSINT-проект "Киберборошно".

Во время операции враг пытался уничтожить дрон, применив РПГ и FPV-дроны. Однако российским военным таки пришлось оставили свои позиции и отступить, и не без потерь.

"Меняется эпоха, меняются и методы ведения войны. Комплексный налет на позиции противника с применением наземного роботизированного комплекса, FPV и миномета. Результат: часть противника уничтожена, остальные убежали", — говорится в заметке бойцов.

Наземный роботизированный комплекс Фото: UA_REG TEAM / Telegram Наземный роботизированный комплекс Фото: UA_REG TEAM / Telegram

Наземный роботизированный комплекс несмотря на несколько попаданий выполнил задание и вернулся на восстановление.

Напомним, 18 сентября эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов сообщил, что российские оккупанты начали цеплять FPV-дроны к другим беспилотникам. В результате этих действий зона поражения увеличивается до 30-40 километров.

19 сентября в Украине объединили гранатометную турель "Буря" и наземную платформу "Термит" в единую боевую систему.