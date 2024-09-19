"Змінюється епоха": український наземний дрон вибив росіян з їхньої позиції на Курщині (відео)

Наземний роботизований комплекс із міномета обстріляв російських військових у Глушковському районі. У відповідь противник атакував безпілотник з РПГ та FPV.

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Українські військові продовжують успішно використовувати сучасні технології на полі бою. Бійці підрозділу UA_REG TEAM, до якого належать спецпризначенці 8-го полку Сил спеціальних операцій, показали успішну атаку наземного дрона по позиції російських військ.

Наземний дрон підрозділу, озброєний 7,62-мм кулеметом, за підтримки міномета обстріляв російську позицію в селі Волфіно у Глушковському районі Курської області, уточнив OSINT-проєкт "Кіберборошно".

Під час операції ворог намагався знищити дрон, застосувавши РПГ та FPV-дрони. Однак російським військовим таки довелося залишили свої позиції та відступити, і не без втрат.

"Змінюється епоха, змінюються і методи ведення війни. Комплексний наліт на позиції противника із застосуванням наземного роботизованого комплексу, FPV та міномета. Результат: частина противника знищена, решта втекла", — йдеться у дописі бійців.

Наземний роботизований комплекс Фото: UA_REG TEAM / Telegram Наземний роботизований комплекс Фото: UA_REG TEAM / Telegram

Наземний роботизований комплекс, попри кілька влучань, виконав завдання і повернувся на відновлення.

Нагадаємо, 18 вересня експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов повідомив, що російські окупанти почали чіпляти FPV-дрони до інших безпілотників. Внаслідок цих дій зона ураження збільшується до 30-40 кілометрів.

19 вересня в Україні об'єднали гранатометну турель "Буря" і наземну платформу "Терміт" в єдину бойову систему.