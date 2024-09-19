Вразить цілі в русі: українського робота "Терміт" об'єднали з туреллю "Буря" (відео)

За словами військових, турель може запам'ятовувати налаштування і швидко перенаводитися між цілями, точно вражаючи об'єкти в радіусі 20-30 метрів.

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В Україні об'єднали гранатометну турель "Буря" компанії Frontline і наземну платформу "Терміт" від компанії Tencore в єдину бойову систему. Про це йдеться у пресрелізі компанії Frontline.

"Терміт" із туреллю "Буря"

Повідомляється, що новий продукт дасть змогу українським військовим дистанційно вести вогонь із гранатомета Mk 19. "Терміт" має запас ходу 20 кілометрів, здатний забезпечити стабільний зв'язок і маневрувати в складних умовах. Турель "Буря" дає змогу здійснювати пристрілку в 10 разів ефективніше і працювати по різних цілях, перенацілюючись за лічені секунди за вказівкою оператора.

Портал "Мілітарний" пише з посиланням на пресреліз, що системою керують віддалено за допомогою пульта або ноутбука. Щоб зробити постріл, оператору достатньо вказати точку на карті або ввести координати. Завдяки вбудованій системі стабілізації можна вести прицільну стрільбу в русі на відстань до 1800 метрів.

"Система автоматичного наведення на турелі працює дуже точно, навіть краще за оператора, особливо при стрільбі по декількох цілях. Великий плюс у тому, що турель може запам'ятовувати налаштування і швидко перенаводитися між цілями, забезпечуючи точне ураження в радіусі 20-30 метрів", — зазначили в підрозділі, який тестував систему.

"Терміт" із туреллю "Буря" Фото: Скриншот

За даними порталу, наразі бойова система готова до серійного виробництва і перебуває на етапі попередніх замовлень.

Нагадаємо, гранатометна турель "Буря" важить 47 кг, тому її можна легко розгорнути вручну на тринозі або доставити на місце роботи за допомогою логістичної платформи. Оператор може дистанційно керувати туреллю, наводитися і вести вогонь на відстані 50-100 метрів. Таргетинг може відбуватися шляхом цілевказівки через дрони або систему "Кропива". Софтверна частина дає змогу зручно націлюватися за допомогою ноутбука або планшета, перебуваючи в укритті на відстані від турелі.

Також повідомлялося, що наземна платформа "Терміт" підвозить українським захисникам провізію та боєприпаси, евакуює поранених і загиблих. Повідомляється, що завдяки гусеничному шасі та низькому центру ваги "Терміт" має високу прохідність. Ця особливість дає змогу роботу перевозити вантаж під різними кутами нахилу.