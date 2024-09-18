"Тривожний знак": ЗС РФ почали запускати на передовій "БПЛА-матки", — "Флеш" (відео)

Російські окупанти почали чіпляти FPV-дрони до інших безпілотників, збільшивши зону ураження до 30-40 кілометрів. Експерт Сергій Бескрестнов повідомив, що цю технологію розробляла й Україна.

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ЗС РФ почали підвішувати FPV-дрони на інші БПЛА. Про це в ефірі телеканалу "Київ" 18 вересня розповів експерт із радіотехнологій "Флеш" Сергій Бескрестнов.

Він пояснив, що концепція — не нова і була відома Україні давно, адже "нами теж розроблялася".

"Є так званий "БПЛА-матка", так його назвемо, який летить і на собі під крилами несе два FPV-дрони. Тобто ця "БПЛА-матка" може автономно виглядати цілі зверху у нашому тилу та за командою оператора спускатися вниз, спускати FPV одноразові та атакувати цілі, повертаючись потім назад. При цьому цей "БПЛА-матка" є і ретранслятором радіосигналу, і відеокартинки для того, щоб оператор завдавав ударів", — пояснив експерт.

З його слів, поки були зафіксовані лише два випадки використання таких БПЛА, але це вже — "тривожний знак" для України. Бескрестнов наголосив, що нині найголовніше — не пропустити момент, коли окупанти почнуть масштабувати застосування нової технології на передовій.

"Вона дійсно якоюсь мірою дешева. Вона дійсно може замінити "Ланцет" у зоні ураження 40-50 кілометрів. Поки ми вже фіксуємо це на відстані десь 30-40 кілометрів", — зазначив "Флеш".

Він розповів, що отримав підтвердження від захисника, що ЗС РФ підвісили FPV-дрон і до російського розвідувального БПЛА Supercam. Поки невідомо, у чому полягав ворожий задум.

"Або це знову якісь експерименти, щоб уражати цілі на землі, або ж росіяни починають носити з собою на розвідувальному БПЛА FPV, щоб протидіяти нашим дронам", — припустив Бескрестнов.

Він уточнив, що під час Другої світової війни бомбардувальник могли супроводжувати два винищувачі, тож може йтись про схожий підхід в умовах сучасної війни.

Нагадаємо, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська повідомила, що бійці ЗС РФ почали атакувати FPV-дронами українські розвідувальні БПЛА. Ворог скопіював тактику, яку раніше застосовували оборонці.

Раніше у Defense Express інформували, що російські окупанти почали чіпляти до своїх безпілотників цвяхи. За оцінкою аналітиків, поки такий метод посилення БПЛА не розповсюджений, але виглядає доволі дієвим.