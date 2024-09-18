"Тревожный знак": ВС РФ начали запускать на передовой "БПЛА-матки", — "Флеш" (видео)

Российские оккупанты начали цеплять FPV-дроны к другим беспилотникам, увеличив зону поражения до 30-40 километров. Эксперт Сергей Бескрестнов сообщил, что эту технологию разрабатывала и Украина.

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ВС РФ начали подвешивать FPV-дроны на другие БПЛА. Об этом в эфире телеканала "Киев" 18 сентября рассказал эксперт по радиотехнологиям "Флеш" Сергей Бескрестнов.

Он пояснил, что концепция — не новая и была известна Украине давно, ведь "нами тоже разрабатывалась".

"Есть так называемый "БПЛА-матка", так его назовем, который летит и на себе под крыльями несет два FPV-дрона. То есть эта "БПЛА-матка" может автономно выглядеть цели сверху в нашем тылу и по команде оператора спускаться вниз, спускать FPV одноразовые и атаковать цели, возвращаясь потом обратно. При этом этот "БПЛА-матка" является и ретранслятором радиосигнала, и видеокартинки для того, чтобы оператор наносил удары", — пояснил эксперт.

По его словам, пока были зафиксированы лишь два случая использования таких БПЛА, но это уже — "тревожный знак" для Украины. Бескрестнов подчеркнул, что сейчас самое главное — не пропустить момент, когда оккупанты начнут масштабировать применение новой технологии на передовой.

"Она действительно в какой-то степени дешевая. Она действительно может заменить "Ланцет" в зоне поражения 40-50 километров. Пока мы уже фиксируем это на расстоянии где-то 30-40 километров", — отметил "Флеш".

Он рассказал, что получил подтверждение от защитника, что ВС РФ подвесили FPV-дрон и к российскому разведывательному БПЛА Supercam. Пока неизвестно, в чем заключался вражеский замысел.

"Или это опять какие-то эксперименты, чтобы поражать цели на земле, или же россияне начинают носить с собой на разведывательном БПЛА FPV, чтобы противодействовать нашим дронам", — предположил Бескрестнов.

Он уточнил, что во время Второй мировой войны бомбардировщиков могли сопровождать два истребителя, поэтому речь может идти о похожем подходе в условиях современной войны.

Напомним, основательница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская сообщила, что бойцы ВС РФ начали атаковать FPV-дронами украинские разведывательные БПЛА. Враг скопировал тактику, которую ранее применяли защитники.

Ранее в Defense Express информировали, что российские оккупанты начали цеплять к своим беспилотникам гвозди. По оценке аналитиков, пока такой метод усиления БПЛА не распространен, но выглядит довольно действенным.