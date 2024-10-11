Добрались даже до России: как ВСУ сейчас воюют наземными дронами и что изменилось за полгода

Украинские войска применяют значительно больше роботизированных комплексов, чем в начале года, некоторые из них действуют в Курской области.

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В марте 2024 года украинский разработчик Тарас Остапчук в разговоре с Фокусом предположил, что через шесть месяцев наземные дроны ощутимо изменят войну в Украине. Полгода спустя мы снова обратились к нему и поинтересовались, сбылись ли прогнозы и как сейчас роботы влияют на бои.

Представительница платформы Brave1 Наталья Кушнерская говорила, что по состоянию на март им представили более 140 разработок, связанных с наземными дронами. 10 моделей уже тогда были кодифицированы по стандартам НАТО. Одним из первопроходцев стал комплекс Ratel, созданный Тарасом Остапчуком и его командой. В то время беспилотники такого типа только начинали применять, и главная идея заключалась в том, чтобы машины выполняли опасные задачи вместо людей. Например, закладывать мины как можно ближе к врагу.

"По состоянию на сейчас количество производителей наземных роботов превышает сотню, и оно постоянно растет. Насыщенность роботов на поле боя также выросла в геометрической прогрессии — в социальных сетях ежедневно можно найти новые видео, как работают роботы на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Уже даже не только в Украине воюют наши роботы, но и на территории Курской области России", — поделился Тарас Остапчук.

Разработчик Ratel S Тарас Остапчук в Курской области Фото: Тарас Остапчук / Facebook

По его словам, сейчас основные типы роботов, которые применяются — это инженерные, логистические и ударные. Ежедневно украинские военные с помощью дронов Ratel S закладывают противотанковые мины на путях движения техники врага. Реже можно увидеть применение Ratel S в роли камикадзе, именно так он в сентябре взорвал мост в Донецкой области, отрезав оккупантам путь сообщения.

"Уже есть много видео применения ударного робота "Лють", даже в Курской области. Еще более широкое применение имеют логистические функции, как подвоз боекомплекта или еды такими роботами, как Ratel M, "Термит", "Таргат" и другими", — отметил разработчик.

Ratel S — это наземный роботизированный комплекс, предназначенный для поражения бронированной и небронированной техники, личного состава, подвижных и неподвижных объектов. Он управляется в радиусе до 3 км от оператора, может сбрасывать мины или же подрываться вместе с боевой частью. Кроме того, имеет возможность снимать видео и делать фото на встроенную камеру. Развивает скорость до 20 км/час, имеет запас хода в 10 км по твердой поверхности, такой как асфальт, и 5,8 км по бездорожью. Несет полезную нагрузку весом до 35 кг.

Украинские военные используют наземные дроны Ratel S Фото: Facebook

Ratel M — это более крупная машина, предназначенная для выполнения эвакуационных и логистических задач с полезной нагрузкой весом более 200 кг. Робот продвигается через опасные зоны, чтобы доставить бойцам боеприпасы, еду и другие необходимые грузы, кроме того, может быть оборудован носилками для эвакуации раненых. Его радиус применения составляет более 2 км, а при наличии ретранслятора связи — до 6 км, скорость — 7 км/ч, запас хода — более 10 км. Наземные дроны за последние полгода значительно повлияли на баланс сил в боях. В первую очередь они повысили безопасность бойцов и эффективность их работы. Сейчас военным не нужно идти три-четыре километра с двумя минами ТМ-62, если эту задачу можно выполнить из блиндажа с помощью инженерного робота. Украинцы начали первыми разрабатывать и внедрять такие машины на поле боя, но россияне уже заметили их преимущества и делают свои аналоги.

Наземные дроны Ratel M также используют ВСУ Фото: Тарас Остапчук / Facebook

"РФ в этом направлении за последние 6 месяцев очень подтянулись, имеют много достойных прототипов и, к сожалению, скоро мы их всех уже серийных увидим на поле боя", — предупредил Тарас Остапчук.

Украина не стоит на месте в этой сфере. Тарас Остапчук говорит, что сейчас производителям ничего не мешает развиваться, государство присоединилось к этому процессу и помогает на 100%. В ближайшем будущем наземные роботы должны стать еще лучше и распространеннее.

"По моему личному мнению, следует ожидать более технологичных роботов в плане связи, увеличения времени работы, унификации, и движение в направлении искусственного интеллекта", — подытожил он.

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