Украинский робот с пулеметом зачистил окоп ВС РФ в Курской области, — Forbes (видео)

По словам журналистов, у россиян также есть наземные дроны. Однако украинский робот "Лють" выделяется, ведь смог победить и даже "выжить" в своем первом бою.

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Украинский робот "Лють" ликвидировал группу российских солдат в Курской области РФ. Об этом пишет издание Forbes.

Отмечается, что в сети появилось видео, на котором видно, как наземный дрон, вооруженный пулеметом, уклоняясь от мин, захватывает окоп россиян.

Как заявили в 8 полке ССО, в робота несколько раз попали из РПГ. Также он выдержал поражение FPV-дроном. Однако робот выполнил задачу и вернулся на восстановление.

В материале говорится, что "Лють" — это лишь один из нескольких наземных беспилотных аппаратов, разработанных украинскими инженерами. Он оборудован радиостанцией для приема команд оператора, видекамерой и дистанционно наводимым пулеметом. Также его оснастили бронеплитами, которые защищают самые важные детали.

Правда, как отметили журналисты, у россиян также есть наземные дроны. Однако "Лють" выделяется, ведь смог победить и даже "выжить" в своем первом бою.

Отмечается, что наземные беспилотнкии вынуждены сталкиваться с большим количеством препятствий на своем пути, в то время как воздушные дроны могут свободно маневрировать в трех измерениях. Даже просто добраться до поля боя – большая проблема для наземного робота. Поэтому разработчики дрона "Лють" сделали акцент на мобильности и оснастили свое творение большими колесами, высоким шасси с большим дорожным просветом.

В материале говорится, что "Лють" впервые вступил в бой в российском населенном пункте Волфино. Оно находится на западном фланге той территории Курской области, которую контролируют силы ВСУ.

Напомним, 18 сентября эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов сообщил, что российские оккупанты начали цеплять FPV-дроны к другим беспилотникам. В результате этих действий зона поражения увеличивается до 30-40 километров.