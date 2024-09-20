Український робот із кулеметом зачистив окоп ЗС РФ у Курській області, — Forbes (відео)

За словами журналістів, у росіян також є наземні дрони. Однак український робот "Лють" виділяється, адже зміг перемогти і навіть "вижити" у своєму першому бою.

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Український робот "Лють" ліквідував групу російських солдатів у Курській області РФ. Про це пише видання Forbes.

Зазначається, що в мережі з'явилося відео, на якому видно, як наземний дрон, озброєний кулеметом, ухиляючись від мін, захоплює окоп росіян.

Як заявили у 8 полку ССО, у робота кілька разів поцілили з РПГ. Також він витримав ураження FPV-дроном. Однак робот виконав завдання і повернувся на відновлення.

У матеріалі йдеться про те, що "Лють" — це лише один із кількох наземних безпілотних апаратів, розроблених українськими інженерами. Він обладнаний радіостанцією для приймання команд оператора, відекамерою та дистанційно навідним кулеметом. Також його оснастили бронеплитами, які захищають найважливіші деталі.

Щоправда, як зазначили журналісти, у росіян також є наземні дрони. Однак "Лють" виділяється, адже зміг перемогти і навіть "вижити" у своєму першому бою.

Зазначається, що наземні безпілотнки змушені стикатися з великою кількістю перешкод на своєму шляху, тоді як повітряні дрони можуть вільно маневрувати в трьох вимірах. Навіть просто дістатися до поля бою — велика проблема для наземного робота. Тому розробники дрона "Лють" зробили акцент на мобільності й оснастили своє творіння великими колесами, високим шасі з великим дорожнім просвітом.

У матеріалі йдеться про те, що "Лють" уперше вступив у бій у російському населеному пункті Волфіно. Воно розташоване на західному фланзі тієї території Курської області, яку контролюють сили ЗСУ.

Нагадаємо, 18 вересня експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов повідомив, що російські окупанти почали чіпляти FPV-дрони до інших безпілотників. У результаті цих дій зона ураження збільшується до 30-40 кілометрів.