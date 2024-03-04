Уже через шесть месяцев: какая техника перевернет войну в Украине и что готово сейчас (видео)

Беспилотные роботизированные комплексы "Ярость", Ratel, "Рысь" уже используются Силами обороны против оккупантов, а скоро их станет еще больше.

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Во время форума "Украина. Год 2024" министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина начнет активно применять наземные беспилотные системы. Фокус узнал, как в Украине строится новая "армия дронов" и смогут ли они в корне изменить правила боя.

Что такое наземные дроны и зачем нужны войску

В 2022-2023 годах беспилотные летательные аппараты кардинально изменили ведение боевых действий, потеснив пехоту, танки и даже артиллерию, тем временем морские катера-камикадзе затопили несколько российских кораблей и ударили по Крымскому мосту, нанеся большой ущерб оккупантам. Теперь же наступает очередь сухопутных дронов, которые уже создаются в Украине.

"В прошлом году мы увидели в масштабном деле в воздухе дроны, мы увидели их на море. Этот год станет годом, когда мы увидим их на земле. В этом году мы будем больше слышать о наземных системах", — заявил Александр Камышин.

Александр Камышин на форуме "Украина. Год 2024" Фото: Скриншот

Наземный дрон — это робот на колесах или гусеницах, которым военные могут дистанционно управлять. В целом эти аппараты похожи на детские радиоуправляемые машинки, вот только предназначены для военных целей.

Направление наземных роботизированных комплексов (НРК) сейчас одно из приоритетных для платформы Brave1, сообщила Фокусу Наталья Кушнерская, руководитель Defense Tech кластера. Организаторы проекта системно работают над поиском наиболее эффективных решений, разработкой соответствующих ускоренных процедур, формированием среды инженеров и производителей, которые фокусируются на роботах. Сегодня на платформу подано более 1300 разработок по 12 вертикалям, которые определены приоритетными для Сил безопасности обороны. Среди них — НРК, РЭБ, системы автоматизированного управления связи и защиты информации, искусственный интеллект, разминирование и другие.

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Из 1300 разработок — более 140 составляют наземные роботизированные комплексы. 10 моделей были кодифицированы по стандартам НАТО, что открывает путь к контрактированию, они стали фактически первопроходцами в этой сфере. Наземные дроны уже сейчас используются на поле боя, но до того, как Brave1 начал активно развивать это направление, в Украине не было соответствующей ускоренной процедуры поставки на фронт. Сейчас она введена и уже показывает свои результаты.

"Наша основная цель — минимизировали участие человека на поле боя. Это позволит сохранять жизнь и здоровье украинских воинов. Роботы могут стрелять, вести разведку, доставлять грузы, эвакуировать раненых, минировать и наоборот разминировать — и все это уводя наших защитников непосредственно с "нуля". Наземные роботизированные комплексы станут следующим гейм-чейнджером этой войны, которым уже стали БПЛА. Это наш асимметричный ответ на количественное превосходство врага", — подчеркнула Наталья Кушнерская.

Разработчик украинских беспилотников Ratel Тарас Остапчук в комментарии Фокусу объяснил, что главное преимущество использования таких машин на поле боя заключается в сохранении человеческого ресурса. По его мнению, именно поэтому изготовление наземных дронов является очень перспективной сферой для развития в Украине, государство и кластер Brave1 очень сильно помогают.

"Это только начинают применять. Я уверен, что это будет нашим значительным преимуществом со временем, что приведет к сохранению личного состава и компенсирует разницу в людях между нами и россиянами", — отметил Тарас Остапчук.

По его оценке, массовое внедрение и применение наземных дронов Силами обороны Украины займет около 6 месяцев с учетом подготовки операторов. Научить военного управлять таким аппаратом в целом не сложно, базовый курс занимает две недели.

"Дальше — исключительно вопрос навыков и хорошего планирования операций с учетом местного рельефа", — подчеркнул разработчик.

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Тарас Остапчук вместе со своей командой уже разработали несколько моделей наземных беспилотников. Ratel-S доставит до 35 кг взрывчатки на расстояние до 5 км. Он может выступать как дроном-камикадзе, подрываясь вместе с целью, так и дистанционно минировать территорию, но для этого надо установить специальный модуль для сброса мин.

Наземные беспилотники Ratel S Фото: Facebook

Ratel S — допущен к эксплуатации в Вооруженных силах и уже производится серийно. Уже несколько месяцев используется всеми родами войск на линии соприкосновения.

Наземные беспилотники Ratel S Фото: Facebook Наземные беспилотники Ratel S со сбросами для мин Фото: Facebook

Ratel M — это грузовой колесный дрон, поднимающий вес до 250 кг. Он может работать от аккумулятора 8 часов летом или 5 часов зимой, полный привод и большие колеса позволяют преодолевать крутые преграды на пути, максимальная дальность управления составляет 6 км.

Модель Ratel M тоже допущена к эксплуатации и уже используется на фронте. Она предназначена для подвоза военным грузов, таких как боеприпасы и еда, эвакуации раненых. Кроме того, на аппарат можно установить оборудование для разминирования противопехотных мин, что делает более безопасной работу саперов на поле боя.

Украинский стартап DONS, который входит в Brave1, создал наземный роботизированный комплекс "Ярость". Разработчики сообщили Фокусу, что изделие прошло комиссию Министерства обороны, сейчас в процессе получения кодификации с присвоением номенклатурного номера НАТО. Сейчас используется первый прототип, в ближайшее время планируется передача нового образца для опытной эксплуатации в ВСУ.

Наземная роботизированная платформа имеет несколько назначений для тактического применения — дежурство на позициях и на наблюдательных пунктах, мобильная подвижная турель, отвлечение внимания врага на себя, выявление и подавление огневых точек противника.

Компания Roboneers также поделилась с Фокусом подробностями о своем беспилотном наземном роботизированном комплексе "Рысь", который помогает военным эвакуировать бойцов с поля боя, перевозить вооружение и грузы различного типа в самые горячие участки фронта. Инженеры разработали две модификации платформы "Рысь" и "Рысь PRO". Если "Рысь" выдерживает нагрузку до 150 кг, то "Рысь PRO" в два раза больше — до 300 кг, а это два сидячих или два лежачих на носилках.

Какие вызовы или проблемы решает разработка:

участвует в логистических миссиях на разных направлениях фронта и выполняет задачи по эвакуации раненых, доставке грузов и перевозке вооружения в места назначения;

снижает риск для жизни военнослужащих, обеспечивая быстрое реагирование и выполнение миссий на безопасном для оператора расстоянии;

увеличивает глубину поля боя и обеспечивает преимущество в огневой мощи;

обеспечивает высокую проходимость на сложных рельефах.

В январе командир взвода первого отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка рассказал, что украинские военные установили на платформу "Рысь" дистанционно управляемую турель под названием "ШаБля", оснащенную пулеметом пулемет Калашникова (ПКТ) калибра 7,62 мм. Такой гибрид позволяет бойцам вести довольно точный огонь по оккупантам, оставаясь в безопасных укрытиях на расстоянии до одного километра.

"Конечно, "ШабРись" не может скакать по окопам, но, в конце концов, это не ее задача, потому что для такого есть автоматчики", — подчеркнул Александр Ябчанка.