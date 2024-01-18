Украинцы научили наземных роботов сбивать дроны: как это поможет ВСУ в бою (видео)

Беспилотные наземные платформы планируют использовать на фронте для подвоза боеприпасов и воды для военных, а также для эвакуации раненных с поля боя.

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Разработанные украинскими инженерами наземные роботизированные платформы теперь могут сбивать российские FPV-дроны на поле боя. Видео с испытаний беспилотника разработчик Тарас Остапчук опубликовал на своей странице в Facebook.

На нем четырехколесная наземная платформа двигается по заснеженному полю. Над ней кружит беспилотный летательный аппарат, который через несколько секунд теряет управление, резко пикирует вниз и разбивается о землю, как при воздействии средства радиоэлектронной борьбы.

"Наши эвакуационные платформы научились сажать FPV-дроны. Осталось вывести на кнопку на пульте и плюс-минус часть опасности при эвакуации мы сняли", — подписал снятые видеокадры Тарас Остапчук.

Судя по кадрам, речь идет о многоцелевой логистической платформе Ratel M. Ее грузоподъемность — 250 килограммов, а время автономной работы колеблется от 5 часов летом до 8 часов зимой. Это полноприводная четырехколесная техника с дальностью радиоуправления до 6 км. На полевых испытаниях наземный робот уже показал хорошие результаты, преодолевая пересеченную местность и крутые подъемы.

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На фронте Ratel M можно применять для подвоза боеприпасов, воды и еды для военных, а также для эвакуации раненых с поля боя. Для последней цели роботизированную колесную платформу оборудуют специальными носилками оранжевого цвета. Их можно разместить как наверху колесной платформы, так и прицепив к роботу в качестве буксира. В последнем случае техника сможет вывезти с поля боя до трех человек (с условием, что они будут сидеть на носилках). В режиме буксировки робот может справляться с полезной нагрузкой, весом до 300 килограммов.

Так выглядит колесный робот Ratel M во время эвакуации раненых с поля боя

Кроме того логистическую платформу можно оборудовать техникой для борьбы с противопехотными минами. Специальную "насадку" крепят впереди Ratel M. При движении робота ее "лопасти" перелопачивают грунт и подрывают расставленные противником мины.

В начале января Тарас Остапчук сообщил, что эвакуатор-логист прошел все испытания и был допущен к эксплуатации. С 15 января стартовало серийное производство этой техники для воинов ВСУ.

Напомним, в конце ноября боевые наземные дроны Ratel S запустили в серийное производство для ВСУ. Бойцы используют его как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль. Благодаря технологии оператор из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж.

А в начале сентября 2023 года мы писали о том, как украинский робот "Медоед" показал себя в бою. Робот-камикадзе вмещает в себя 40 килограмм взрывчатки и уже помогает некоторым подразделениям ВСУ доставлять мины прямо к позициям оккупантов.