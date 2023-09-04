Уничтожает технику и солдат ВС РФ: украинский робот "Медоед" показал себя в бою (видео)

Робот-камикадзе вмещает в себя 40 килограмм взрывчатки и уже помогает некоторым подразделениям ВСУ доставлять мины прямо к позициям оккупантов.

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Первые дроны и автономные наземные платформы, которые недавно тестировал глава Минцифры Михаил Федоров, отправляются на фронт. Среди них и наземная роботизированная платформа Ratel ("Ратель") что переводится с английского как "Медоед", сообщил в эфире ТСН один из его разработчиков, Тарас Остапчук, который служил в 120 отдельном разведывательном батальоне.

Этот робот-камикадзе оснащен электродвигателем, что позволяет ему незаметно подкрасться к врагу на расстояние до пяти километров. Он способен доставить смертельный "подарок" оккупантам весом до 40 килограммов — противотанковые или противопехотные мины калибра 120-мм.

"Главная задача этого наземного беспилотника — уничтожение техники и личного состава врага", — рассказывает разработчик автономной платформы Тарас Остапчук.

Робот-камикадзе может передвигаться на расстояние до 5 километров Фото: Скриншот

Кроме робота-камикадзе есть еще два эвакуационных дрона, которые сейчас запускаются в серию. Эти автономные платформы не только будут спасать жизни украинских героев, вытягивая их из-под огня противника, но и подвозить боекомплекты или медикаменты прямо на линию фронта. По словам Тараса Остапчука, автономного робота "Ратель" уже испытали на фронте и военные очень хорошо отзываются об этой беспилотной системе.

"Ребята хотят, чтобы таких беспилотных платформ было как можно больше", — отметил военный инженер.

Ratel способен без проблем преодолевать препятствия до 25 сантиметров высотой и хорошо перемещается по песку. "Там где проедет джип, там проедет и наш "Медоед"", — заверил разработчик.

На данный момент производство "Медоедов" оплачивается силами волонтеров и сбором пожертвований, но в кооперации с государством. В данный момент объявлено о начале сбора на первые пятьдесят роботов вместе с фондом DIGNITAS.

Ранее стало известно, что кроме боевых дронов и роботом глава Минцифры Михаил Федоров ознакомился и с антидроновым ружьем Piranha. А еще министр заявил, что наши бойцы получили пять автономных мобильных платформ "Рысь" — эти роботы способны подвозить боеприпасы прямо на поле боя. По словам Михаила Федорова, в сочетании с турелями "Сабля" они превращаются в смертельное оружие против врага.