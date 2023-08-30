Федоров протестировал антидроновое ружье Piranha и поделился результатами (видео)

Глава профильного министерства Михаил Федоров особо подчеркнул то, что техника от Piranha Tech смогла посадить самый распространенный в зоне боевых действий коптер — Mavic 3.

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В Украине протестировали новинку от производителя Piranha Tech — антидроновое ружье. Соответсвующее видео разместил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров на своей официальной странице в Facebook в среду, 30 августа.

"Тестируем инновационные решения и разработки вместе с командой Brave1. Проверяю антидроновое ружье от украинского производителя Piranha Tech", — подписал видеокадры политик.

На заснятом видео Михаилу Федорову предложили воспользоваться новым средством радиоэлектронной борьбы самостоятельно.

"Благодаря ей посадил один из самых популярных коптеров — Mavic 3. Именно эти дроны активно используют россияне для разведки и атаки на позиции Сил обороны", — поделился результатами Федоров.

Однако глава профильного министерства не сообщил, когда эта техническая разработка будет доступна для бойцов Вооруженных сил Украины на фронте.

В начале августа стало известно о том, что украинцы создали "РЭБ-чемодан" Piranha против "Ланцетов". По словам производителей, Piranha должна беречь бронетехнику от российских дронов, но военный эксперт Сергей Флэш в этом сомневается.

Также мы писали о том, какие системы РЭБ нужны ВСУ для защиты от дронов-убийц. Существующие в Украине технологии защищают от FPV-дронов только на 35%, поэтому военным нужны аналоги российских "Серпов" и "Стрижей", считает Сергей Флэш.