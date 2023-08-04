Украинцы создали "РЭБ-чемодан" Piranha против "Ланцетов": сможет ли он защитить танки ВСУ

По словам производителей, Piranha должна беречь бронетехнику от российских дронов, но военный эксперт Сергей Флэш в этом сомневается.

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Украинская компания Piranha-Tech создала переносной глушитель радиоэлектронной борьбы под названием Piranha – Armoured Vehicles Dome 360, который предлагают использовать для защиты танков от российских барражирующих боеприпасов Lancet. Об этом говорится в статье Defense Express, которая была опубликована в четверг, 3 августа.

Что умеет антидрон Piranha

Защититься от дронов противника можно несколькими способами, например, антидроновыми ружьями, но экипаж бронетехники не может использовать их полноценно. Чтобы подавить дрон такой "пушкой", военному необходимо выглянуть наружу и держать аппарат в прицеле до тех пор, пока тот не приземлится или не вылетит из зоны поражения, а на ходу это сделать практически невозможно.

Piranha-Tech предлагает портативную и компактную систему РЭБ, предназначенная специально для бронетехники. При установке на транспортное средство корпус оборудования прячется под броней, а наружу торчат лишь небольшие антенны. Система РЭБ должна "глушить" не только стандартные каналы связи, используемые для управления коммерческими квадрокоптерами и FPV-дронами, но и перекрывает частоты, на которых работают барражирующие боеприпасы Lancet. Кроме того, он отключает спутниковые навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

Технические характеристики:

мощность — от 150 до 250 Вт;

радиус действия — 700 м на все 360°;

боевые задачи — подавление радиосвязи и спутниковой навигации БПЛА.

Почему Piranha может не спасти от "Ланцета"

Военный специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов, больше известный под псевдонимом "Флэш", заявил, что портативная Piranha – Armoured Vehicles Dome 36 в виде чемоданчика с тремя маленькими антеннами не защитит ВСУ от российских "Ланцетов". По его словам, для этой цели военные применяют мощные полноразмерные системы РЭБ "Буковель" производства Proximus, установленные на пикапах, при этом требуется две и больше таких машин, чтобы надежно и долго подавлять барражирующие боеприпасы на подлете.

Напомним, несколько ранее производители развеяли мифы об украинской РЭБ для танков. Конструкторы предупредили, что система РЭБ не обеспечивает купольную систему и может работать только в радиусе 250-300 метров при благоприятных условиях.

Также мы писали о том, какие системы РЭБ нужны ВСУ для защиты от дронов-убийц. Существующие в Украине технологии защищают от FPV-дронов только на 35%, поэтому военным нужны аналоги российских "Серпов" и "Стрижей", считает Сергей Флэш.