Українці створили "РЕБ-чемодан" Piranha проти "Ланцетів": чи зможе він захистити танки ЗСУ

За словами виробників, Piranha має берегти бронетехніку від російських дронів, але військовий експерт Сергій Флеш у цьому сумнівається.

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Українська компанія Piranha-Tech створила переносний глушник радіоелектронної боротьби під назвою Piranha — Armoured Vehicles Dome 360, який пропонують використовувати для захисту танків від російських боєприпасів, що баражують, Lancet. Про це йдеться у статті Defense Express, яка була опублікована в четвер, 3 серпня.

Що вміє антидрон Piranha

Захиститися від дронів противника можна кількома способами, наприклад, антидроновими рушницями, але екіпаж бронетехніки не може використовувати їх повноцінно. Щоб придушити дрон такою "гарматою", військовому необхідно визирнути назовні й тримати апарат у прицілі доти, доки той не приземлиться або не вилетить із зони ураження, а на ходу це зробити практично неможливо.

Piranha-Tech пропонує портативну і компактну систему РЕБ, призначену спеціально для бронетехніки. Під час встановлення на транспортний засіб корпус обладнання ховається під бронею, а назовні стирчать лише невеликі антени. Система РЕБ повинна "глушити" не тільки стандартні канали зв'язку, які використовуються для управління комерційними квадрокоптерами та FPV-дронами, а й перекриває частоти, на яких працюють боєприпаси Lancet, що баражують. Крім того, він відключає супутникові навігаційні системи GPS, ГЛОНАСС, BeiDou і Galileo.

Технічні характеристики:

потужність — від 150 до 250 Вт;

радіус дії — 700 м на всі 360°;

бойові завдання — придушення радіозв'язку та супутникової навігації БПЛА.

Чому Piranha може не врятувати від "Ланцета"

Військовий фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, більше відомий під псевдонімом "Флеш", заявив, що портативна Piranha — Armoured Vehicles Dome 36 у вигляді валізки з трьома маленькими антенами не захистить ЗСУ від російських "Ланцетів". За його словами, для цієї мети військові застосовують потужні повнорозмірні системи РЕБ "Буковель" виробництва Proximus, встановлені на пікапах, водночас потрібно дві та більше таких машин, щоб надійно й довго пригнічувати боєприпаси, які баражують, на підльоті.

Нагадаємо, дещо раніше виробники розвіяли міфи про українську РЕБ для танків. Конструктори попередили, що система РЕБ не забезпечує купольну систему і може працювати лише в радіусі 250-300 метрів за сприятливих умов.

Також ми писали про те, які системи РЕБ потрібні ЗСУ для захисту від дронів-убивць. Наявні в Україні технології захищають від FPV-дронів тільки на 35%, тому військовим потрібні аналоги російських "Серпів" і "Стрижів", вважає Сергій Флеш.