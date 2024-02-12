В Украине создали бронированного робота "Лють": вооружен пулеметом и готов к бою (видео)

Благодаря продуманной конструкции, приспособленной для боевых действий, робот лишен недостатков универсальных платформ. Он устойчив к воздействию средств РЭБ и видит цели на расстоянии до 1200 метров.

Related video

Участник Brave1, боевой робот "Лють" сейчас готовится к кодификации по стандартам ВСУ, а также к промышленному производству. Разработчики из стартапа DONS рассказали о роботе в сюжете ресурса "Милитарный".

Робот "Лють" с дистанционным управлением создавался именно как боевая платформа, что позволило ему избежать недостатков универсальных роботов. Боевой модуль робота разрабатывался параллельно и именно под нее. Из-за специализации разработки удалось снизить высоту и защитили максимально все важные элементы конструкции. Пулемет калибра 7,62 мм размещен в центре массы робота, это дает возможность удешевить привод управления турели.

Наземный беспилотник "Лють" имеет повышенную проходимость из-за наличия передней подвески и передних поворотных колес. Колеса не боятся обломков или пуль: внутри них нет воздуха, резина натянута на стальной обод. Броня 4 класса защищает робота от стрелкового вооружения, кроме бронебойного.

Управлять дроном может только один человек. Управление происходит с пульта, очень похожего на те, что управляют коптерами. Человек, который умеет управлять FPV-дроном, за 3 способен изучить все нюансы. Один человек управляет и роботом, и боевым модулем. Для этого на пульте есть два джойстика. Дальность связи с роботом достигает 2 км в зоне прямой видимости.

Размеры робота "Лють" по сравнению с оператором Фото: DONS

Стабилизация оружия у беспилотника отсутствует, поэтому надо останавливаться, чтобы вести прицельный огонь. Запас боекомплекта "Люти" составляет 550 патронов. Камеры позволяют целиться на расстояние до 800 м.

Робот поддерживает радиосвязь на аналоговых радиомодулях и является устойчивым к действию РЭБ на расстоянии до 700 м. Стационарные ретрансляторы или размещенные на дронах могут увеличить дальность связи. "Лють" имеет оптико-электронный модуль, который состоит из двух камер с разным углом обзора и опционального тепловизора.

Задачей от военных на разработку робота было выполнение оборонительных задач, в случае необходимости возможность работы на позициях как стационарной или мобильной. Также беспилотник должен эффективно отвлекать внимание врага на себя и выявлять тем самым огневые точки.

На сайте разработчиков указаны следующие характеристики "Люти":

Дальность обнаружения типовых целей — до 1200 м;

Вооружение — пулемет ПКТ 7,62 мм;

Угол наведения по вертикали: -12° … +45°;

Угол наведения по горизонтали: — 145°…+145°;

Автономная работа — до 72 часов;

Запас хода — до 20 км;

Продолжительность движения — до 3 часов;

Клиренс — 250 мм;

Полная масса — 330 кг.

Разработчик рассказывает о роботе "Ярость"

Сейчас разработка находится в состоянии перехода от опытного к промышленному производству. В конце декабря разработчики создали опытный образец и сейчас проводят внутренние испытания более чем по 30 параметрам. Параллельно изделие готовят к кодификации и исправляют мелкие недостатки. Идет разработка конструкторской документации, чтобы заказывать производство робота на других, более крупных предприятиях. Самостоятельно разработчики планируют выйти на производство 10 машин в месяц. Робот получился очень дешевым как для военного оборудования, он стоит примерно 10 000 долларов.

Участие в Brave1 дали возможность использовать полигоны для испытаний, привлекать специалистов по кодификации, получили несколько грантов. Кроме робота "Лють", у разработчиков есть проект более технологичного дрона: с машинным зрением, стабилизацией вооружения, лучшей проходимостью.

Боевые роботы под руководством украинских военных уже имеют громкие успехи. Недавно дистанционно управляемый с помощью воздушного дрона неназванный боевой робот с турелью впервые в истории уничтожил позицию россиян.