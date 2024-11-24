Закриття Босфору Туреччиною не дозволило російським військам захопити Одесу, — посол

За словами Василя Боднаря, Туреччина також стала серйозним транспортним хабом для України й забезпечила "транспортний безвіз".

Закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли відповідно до конвенції Монтре від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завадило агресору використати свою перевагу на морі та захопити Одесу, Миколаїв та інші території. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю Укрінформу.

"Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли. Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери чекали в Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій", — зазначив він.

За словами дипломата, Туреччина також стала серйозним транспортним хабом для України й забезпечила для України "транспортний безвіз".

"Раніше, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, нормативна база не дозволяла заїзду українських перевізників для транспортування цих вантажів", — зазначив він, додавши, що тепер без ліцензій і дозволів українські компанії перевозять із турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантажі.

Нагадаємо, що в Одесі постраждалим від атак РФ виплатять до 100 000 гривень.

Також 18 листопада повідомлялося, що після атаки РФ Одеська область зверталася по допомогу до Придністров'я.