Закрытие Босфора Турцией не позволило российским войскам захватить Одессу, — посол

По словам Василия Боднаря, Турция также стала серьезным транспортным хабом для Украины и обеспечила "транспортный безвиз".

Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с конвенцией Монтре с начала полномасштабного вторжения России в Украину помешало агрессору использовать свое преимущество на море и захватить Одессу, Николаев и другие территории. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Укринформу.

"Одним из ключевых этапов обороны Украины стало закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы. Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий", — отметил он.

По словам дипломата, Турция также стала серьезным транспортным хабом для Украины и обеспечила для Украины "транспортный безвиз".

"Раньше, когда корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, нормативная база не разрешала заезд украинских перевозчиков для транспортировки этих грузов", — отметил он, добавив, что теперь без лицензий и разрешений украинские компании перевозят из турецких и других портов через территорию Турции крайне нужные Украине грузы.

Напомним, что в Одессе пострадавшим от атак РФ выплатят до 100 000 гривен.

Также 18 ноября сообщалось, что после атаки РФ Одесская область обращалась за помощью в Приднестровье.