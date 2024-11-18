После атаки РФ Одесская область обращалась за помощью в Приднестровье, но там отказали, — Кипер (видео)

За полтора суток энергетики восстановили почти 80% мощностей региона, а последняя атака была самой массированной на энергосистему Одесской области. Суммарно было выпущено почти 50 воздушных целей, заявил глава ОГА.

После масштабной атаки РФ на энергетические объекты Одесской области 17 ноября, значительная часть региона осталась без света. По состоянию на вечер 18 ноября электроснабжение удалось восстановить на 80%. До этого Одесская ОГА обратилась к соседнему Приднестровью, чтобы помогло мощностями, но там отказали. Об этом рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщают "Новости Live".

По его словам, из-за больших масштабов разрушений Одесская область ищет альтернативные источники энергии. В частности, был запрос в непризнанное Приднестровье, на территории которого есть большая Молдавская ГРЭС.

"Все делается для того, чтобы в ближайшее время полностью восстановить работу. Был запрос в так называемое Приднестровье, чтобы помогли с мощностью, однако они отказали. Поэтому справляемся своими силами", — сказал глава ОГА.

Он рассказал, что за полтора суток энергетики восстановили почти 80% мощностей региона и подчеркнул, что последняя атака была самой массированной на энергосистему Одесской области. Суммарно было выпущено около 50 воздушных целей, часть из которых удалось ликвидировать силами ПВО.

"Атака была действительно масштабной. 48 целей было направлено на Одесский регион, из которых 38 — ракеты. Поэтому я считаю, что все работают усиленно и справляются со всеми задачами. Но масштаб разрушений действительно очень большой", — сказал глава ОГА.

Напомним, что 18 ноября ВС РФ осуществили ракетный удар по Одессе, количество погибших в результате атаки увеличилось до 10 человек. Среди них — семеро полицейских, медик и двое местных жителей.