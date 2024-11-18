Після атаки РФ Одещина зверталася по допомогу до Придністров'я, але там відмовили, — Кіпер (відео)

За півтори доби енергетики відновили майже 80% потужностей регіону, а остання атака була наймасованішою на енергосистему Одещини. Сумарно було випущено майже 50 повітряних цілей, заявив голова ОВА.

Після масштабної атаки РФ на енергетичні об'єкти Одещини 17 листопада, значна частина регіону залишилася без світла. Станом на вечір 18 листопада електропостачання вдалося відновити на 80%. До цього Одеська ОВА звернулася до сусіднього Придністров'я, щоб допомогло потужностями, але там відмовили. Про це розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляють "Новини Live".

За його словами, через великі масштаби руйнувань Одеська область шукає альтернативні джерела енергії. Зокрема, був запит до невизнаного Придністровʼя, на території якого є велика Молдавська ДРЕС.

"Все робиться для того, щоб найближчим часом повністю відновити роботу. Був запит до так званого Придністровʼя, щоб допомогли з потужністю, проте вони відмовили. Тому справляємося своїми силами", — сказав очільник ОВА.

Він розповів, що за півтори доби енергетики відновили майже 80% потужностей регіону і наголосив, що остання атака була наймасованішою на енергосистему Одещини. Сумарно було випущено майже 50 повітряних цілей, частину з яких вдалося ліквідувати силами ППО.

"Атака була дійсно масштабною. 48 цілей було направлено на Одеський регіон, з яких 38 — ракети. Тому я вважаю, що всі працюють посилено і справляються з усіма завданнями. Але масштаб руйнувань дійсно дуже великий", — сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, що 18 листопада ЗС РФ здійснили ракетний удар по Одесі, кількість загиблих внаслідок атаки збільшилась до 10 осіб. Серед них — семеро поліціянтів, медик та двоє місцевих жителів.