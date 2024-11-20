В Одессе пострадавшим от атак РФ выплатят до 100 000 гривен: как получить такую помощь
Помощь будет предоставляться в зависимости от тяжести полученных травм и состояния здоровья пострадавших. Одесситы смогут получить ее, если находились на стационарном лечении.
В Одессе ввели адресную материальную помощь для пострадавших от российских атак. Об этом в своем телеграм-канале сообщил городской голова Одессы Геннадий Туханов.
"Подписал распоряжение, которым определен размер материальной помощи для пострадавших в Одессе от вооруженной агрессии РФ", — проинформировал он.
Согласно распоряжению, которое подписал мэр, помощь будет предоставляться в зависимости от тяжести полученных травм и состояния здоровья пострадавших.
Жители Одессы смогут получить такие выплаты:
- 50 000 грн — для лиц, находящихся в среднем состоянии после лечения;
- 70 000 грн — для лиц в тяжелом состоянии;
- 100 000 грн — для тех, кто получил очень тяжелые травмы.
Как получить адресную материальную помощь в Одессе и какие документы нужны
Для получения вышеупомянутой помощи лица обращаются с заявлением и предоставляют следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- информацию из банковского учреждения об открытом карточном социальном счете;
- выписку из медицинской карты стационарного больного с указанием состояния тяжести;
- документ, подтверждающий родственную связь (в случае обращения члена семьи).
Семьям погибшего лица будет предоставляться помощь в размере 100 000 грн — одному из членов семьи.
Для получения помощи необходимо предоставить заявление и документы:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- информацию из банковского учреждения об открытом карточном социальном счете;
- врачебное свидетельство о смерти с указанием причины смерти;
- свидетельство о смерти;
- документ, подтверждающий родственную связь.
Заявление может быть подано во фронт-офисы Центров интегрированных социальных услуг Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета.
Напомним, что 18 ноября, около полудня Россия нанесла удар по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М". Благодаря действиям противовоздушной обороны ракета была сбита, однако обломки упали в жилом секторе Приморского района.