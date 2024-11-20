В Одессе пострадавшим от атак РФ выплатят до 100 000 гривен: как получить такую помощь

Помощь будет предоставляться в зависимости от тяжести полученных травм и состояния здоровья пострадавших. Одесситы смогут получить ее, если находились на стационарном лечении.

В Одессе ввели адресную материальную помощь для пострадавших от российских атак. Об этом в своем телеграм-канале сообщил городской голова Одессы Геннадий Туханов.

"Подписал распоряжение, которым определен размер материальной помощи для пострадавших в Одессе от вооруженной агрессии РФ", — проинформировал он.

Согласно распоряжению, которое подписал мэр, помощь будет предоставляться в зависимости от тяжести полученных травм и состояния здоровья пострадавших.

Жители Одессы смогут получить такие выплаты:

50 000 грн — для лиц, находящихся в среднем состоянии после лечения;

70 000 грн — для лиц в тяжелом состоянии;

100 000 грн — для тех, кто получил очень тяжелые травмы.

Как получить адресную материальную помощь в Одессе и какие документы нужны

Для получения вышеупомянутой помощи лица обращаются с заявлением и предоставляют следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

информацию из банковского учреждения об открытом карточном социальном счете;

выписку из медицинской карты стационарного больного с указанием состояния тяжести;

документ, подтверждающий родственную связь (в случае обращения члена семьи).

Семьям погибшего лица будет предоставляться помощь в размере 100 000 грн — одному из членов семьи.

Для получения помощи необходимо предоставить заявление и документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

информацию из банковского учреждения об открытом карточном социальном счете;

врачебное свидетельство о смерти с указанием причины смерти;

свидетельство о смерти;

документ, подтверждающий родственную связь.

Заявление может быть подано во фронт-офисы Центров интегрированных социальных услуг Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета.

Напомним, что 18 ноября, около полудня Россия нанесла удар по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М". Благодаря действиям противовоздушной обороны ракета была сбита, однако обломки упали в жилом секторе Приморского района.