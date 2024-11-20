В Одесі постраждалим від атак РФ виплатять до 100 000 гривень: як отримати таку допомогу

Допомога буде надаватися в залежності від тяжкості отриманих травм та стану здоров'я постраждалих. Одесити зможуть отримати її, якщо перебували на стаціонарному лікуванні.

В Одесі запровадили адресну матеріальну допомогу для постраждалих від російських атак. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Підписав розпорядження, яким визначено розмір матеріальної допомоги для постраждалих в Одесі від збройної агресії РФ", — проінформував він.

Згідно з розпорядженням, яке підписав мер, допомога буде надаватися в залежності від тяжкості отриманих травм та стану здоров'я постраждалих.

Жителі Одеси зможуть отримати такі виплати:

50 000 грн – для осіб, що перебувають у середньому стані після лікування;

70 000 грн – для осіб у важкому стані;

100 000 грн – для тих, хто отримав дуже важкі травми.

Як отримати адресну матеріальну допомогу в Одесі та які документи потрібні

Для отримання вищезазначеної допомоги особи звертаються із заявою і надають такі документи:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інформацію з банківської установи про відкритий картковий соціальний рахунок;

виписку з медичної карти стаціонарного хворого із вказанням стану важкості;

документ, що підтверджує родинний зв’язок (у разі звернення члена сім’ї).

Сім’ям загиблої особи надаватиметься допомога у розмірі 100 000 грн – одному із членів родини.

Для отримання допомоги необхідно надати заяву і документи:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інформацію з банківської установи про відкритий картковий соціальний рахунок;

лікарське свідоцтво про смерть з вказанням причини смерті;

свідоцтво про смерть;

документ, що підтверджує родинний зв’язок.

Заява може бути подана до фронт-офісів Центрів інтегрованих соціальних послуг Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Нагадаємо, що 18 листопада, близько полудня Росія завдала удару по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Завдяки діям протиповітряної оборони ракету було збито, однак уламки впали у житловому секторі Приморського району.