В Одесі постраждалим від атак РФ виплатять до 100 000 гривень: як отримати таку допомогу
Допомога буде надаватися в залежності від тяжкості отриманих травм та стану здоров'я постраждалих. Одесити зможуть отримати її, якщо перебували на стаціонарному лікуванні.
В Одесі запровадили адресну матеріальну допомогу для постраждалих від російських атак. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
"Підписав розпорядження, яким визначено розмір матеріальної допомоги для постраждалих в Одесі від збройної агресії РФ", — проінформував він.
Згідно з розпорядженням, яке підписав мер, допомога буде надаватися в залежності від тяжкості отриманих травм та стану здоров'я постраждалих.
Жителі Одеси зможуть отримати такі виплати:
- 50 000 грн – для осіб, що перебувають у середньому стані після лікування;
- 70 000 грн – для осіб у важкому стані;
- 100 000 грн – для тих, хто отримав дуже важкі травми.
Як отримати адресну матеріальну допомогу в Одесі та які документи потрібні
Для отримання вищезазначеної допомоги особи звертаються із заявою і надають такі документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- інформацію з банківської установи про відкритий картковий соціальний рахунок;
- виписку з медичної карти стаціонарного хворого із вказанням стану важкості;
- документ, що підтверджує родинний зв’язок (у разі звернення члена сім’ї).
Сім’ям загиблої особи надаватиметься допомога у розмірі 100 000 грн – одному із членів родини.
Для отримання допомоги необхідно надати заяву і документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- інформацію з банківської установи про відкритий картковий соціальний рахунок;
- лікарське свідоцтво про смерть з вказанням причини смерті;
- свідоцтво про смерть;
- документ, що підтверджує родинний зв’язок.
Заява може бути подана до фронт-офісів Центрів інтегрованих соціальних послуг Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
Нагадаємо, що 18 листопада, близько полудня Росія завдала удару по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Завдяки діям протиповітряної оборони ракету було збито, однак уламки впали у житловому секторі Приморського району.