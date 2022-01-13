Не только Байрактар. Турция запускает производство роя дронов-камикадзе (фото, видео)

Концепция роящихся БПЛА может радикально изменить способы ведения войны: рои проворных БПЛА будут атаковать наземные и воздушные цели, выполнять разведывательные задачи и вести радиоэлектронную борьбу, оставаясь в тесном контакте друг с другом и обеспечивая беспрецедентный уровень независимости операций. Большинство моделей роящихся беспилотников, которые сейчас проходят испытания, поступят на службу лишь через несколько лет.

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(из обращения чиновника Управления оборонной промышленности Турции к Сельчуку и Халуку Байрактару, середина 2000-х годов).

Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный новым турецким дронам и их возможностям.

Рой дронов скоро встанет на вооружение турецкой армии

Впечатляющие световые шоу беспилотников свидетельствуют, что роящиеся БПЛА могут тесно взаимодействовать между собой. Использование гражданской технологии в военных целях, с возможностью оперативного развертывания перед лицом вражеских контрмер радиоэлектронной борьбы и спуфинг-атак (ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую путем фальсификации данных. — Ред.), остается серьезной проблемой. Недавнее одновременное крушение 200 беспилотников в Китае послужило болезненным напоминанием о том, что совместные действия БПЛА приведут к их одновременному падению, если что-то пойдет не так.

Еще один пример: в 2018 году частные лица использовали доступную в свободной продаже глушилку для срыва светового шоу дронов в Гонконге, в результате чего 46 дронов упали на землю.

В настоящее время несколько стран разрабатывают технологии роящихся БПЛА для использования в военных целях. Среди них, что неудивительно, Китай и Россия, а также Испания и Южная Африка. Еще предстоит выяснить, удастся ли этим странам создать жизнеспособную систему с множеством возможностей применения. Вполне возможно, что многие из реализуемых проектов так и останутся демонстрацией технологий. Тем временем в США армия, ВВС, ВМС, корпус морской пехоты и DARPA занимаются своими отдельными проектами роящихся БПЛА, причем некоторые подразделения работают над несколькими проектами одновременно.

Турция – еще одна страна, которая с большим интересом рассматривает роящиеся БПЛА. Турецкая армия уже использует винтокрылый дрон-камикадзе STM Kargu и вскоре представит обновленную версию Kargu-2 в дополнение к своему быстрорастущему арсеналу беспилотников. Хотя технически Kargu не является роящимся БПЛА, оперативный опыт, полученный при широкомасштабном использовании серии Kargu, будет весьма полезен в будущих исследованиях роящихся БПЛА. К настоящему времени Kargu развернуты в Сирии, в Ливии и Нагорном Карабахе.

[ + – ] Дроны-камикадзе STM Kargu с большим успехом использовались в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе в 2020 году.

Управление оборонной промышленности Турции (SSB) — гражданский институт, который руководит оборонной промышленностью страны — поддерживает ряд проектов с целью постепенного создания технологической базы для роящихся БПЛА в Турции.

По словам президента SSB Исмаила Демира, эти проекты направлены на помощь малым и средним предприятиям (МСП) в разработке необходимого программного обеспечения и алгоритмов для функционирования роевых БПЛА. Акцент на МСП в этих проектах соответствует программе турецкого правительства по созданию экосистемы для развития малых оборонных компаний. Эта политика уже принесла Турции ценные плоды.

В сентябре 2020 года в Центре испытаний, тренировки и разработки БПЛА Каледжик, расположенном недалеко от Анкары, где есть выделенное воздушное пространство для работы БПЛА, состоялись первые соревнования по роящимся дронам. Соревнования состоят из четырех этапов, каждый из которых включает в себя еще несколько этапов. В первом этапе конкурса приняли участие в общей сложности 26 компаний: по условиям задания, роящиеся БПЛА с фиксированным крылом должны были обнаружить цель на открытой местности и сымитировать ее уничтожение. Чтобы привлечь к участию как можно больше компаний, претендентам дали возможность подать заявку на финансовую поддержку для покрытия расходов на разработку технологии.

[ + – ] Конкурс роевых БПЛА

Турция не просто привлекает существующие компании к работе над технологиями роевых БПЛА, предоставляя им необходимую финансовую поддержку. Страна также пытается вызвать интерес детей и молодежи к технологической сфере в масштабах, невиданных нигде в мире. Один из способов достижения этой цели – ежегодный технологический фестиваль Teknofest. Молодежь – это будущее, и в один прекрасный день они будут отвечать за разработку роящихся БПЛА военного класса или работать в других высокотехнологичных индустриях.

В рамках Teknofest проводятся соревнования по роящимся БПЛА для старшеклассников и студентов университетов. Основные задачи конкурса роящихся БПЛА – разработка необходимых программных алгоритмов для организации роев БЛА, способных выполнять поставленные задачи, и демонстрация их работы в реальных условиях. [15] Во время конкурса команды управляют роящимися БПЛА как в виртуальных, так и в реальных условиях. Миссии включают в себя взлет в формации, проведение одновременных операций, добавление и удаление беспилотников из роя, а также рассредоточение и объединение беспилотников.

Турция стала первопроходцем в использовании БПЛА, применяя их в боевых сценариях, которые ранее считались невозможными. Сегодня страна разрабатывает дроны всевозможных классов, и вполне вероятно, что Турция одной из первых начнет использовать роящиеся БПЛА, создав надежную и доступную по цене систему. Студенты-участники Teknofest – это завтрашние изобретатели. Как и Baykar Tech, они начнут с малого, но поддержка государства и фестивалей вроде Teknofest поможет им совершить прорыв. Их успех станет лучшим опровержением цитаты, открывающей эту статью.