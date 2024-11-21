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Жінка заплатила $14 тисяч за корекцію носа: схоже, пластичний хірург її "не так почув" (фото)

Ринопластика, операція зі зменшення носа, як виправити ніс, опущений кінчик носа, зовнішність, краса
Фото: Sophie Bow | Софі Боу завжди мріяла змінити свій ніс

Захоплена трансформацією 31-річна Софі поділилася враженнями зі своїми підписниками у мережі. Її відео зібрало пів мільйона переглядів. Втім, реакція аудиторії була доволі неоднозначною.

Інфлуенсерка Софі Боу з Великої Британії заплатила $14 тисяч (близько 574 тис. грн), щоб зробити собі ніс, як у ляльки Барбі, але у процесі щось пішло не так. Коли жінка опублікувала у TikTok знімки свого оновленого обличчя, то підписники почали порівнювати її з Ґрінчем та зіркою серіалу "Розпусні жінки" Стейсі Соломон.

31-річна Софі зізнається, що давно мріяла про те, щоб мати стандартний ніс, як в інших дівчат. Аби реалізувати свої плани, у лютому 2022 року вона зважилась на ринопластику вартістю $9 тисяч, однак лишилась незадоволеною результатом й назвала свій ніс "обвислим". Крім того, вона помітила рубцеву тканину на зовнішній стороні своєї ніздрі, що нагадує укус комара.

Ринопластика, операція зі зменшення носа, як виправити ніс, опущений кінчик носа, зовнішність, краса Fullscreen
31-річна Софі зізнається, що давно мріяла про те, щоб мати стандартний ніс, як в інших дівчат
Фото: Sophie Bow

Через два роки, у вересні 2024-го, мати-одиначка вирішила повторити спробу, але цього разу в турецькому Стамбулі. Жінка заплатила $5 тисяч за операцію, а також переліт та 5-денне проживання у готелі.

"Раніше мій ніс помітно виступав й був завеликим, як для мого обличчя. Він просто не пасував, я відчувала це ще змалечку, а тепер дуже щаслива. У коментарях люди пишуть, що раніше було краще. Мабуть, це через обораний ракурс", — розповідає Софі з Дартфорда, графство Кент.

Ринопластика, операція зі зменшення носа, як виправити ніс, опущений кінчик носа, зовнішність, краса Fullscreen
Жінка зробила операцію цьогоріч у вересні
Фото: Sophie Bow

Пізніше Софі, захоплена результатами пластичної корекції, поділилася враженнями на своїй сторінці у TikTok. Її відео зібрало півмільйона переглядів. Втім, реакція аудиторії була доволі неоднозначною.

  • "Тепер ти трохи схожа на Ґрінча";
  • "Здається, хірург тебе не так почув";
  • "Раніше мав кращий вигляд, а тепер, як у Джоді Марш";
  • "Сестро, що з тобою сталося?";
  • "Цей ніс — досконалий";
  • "Немає місця для ненависті, якщо ви щасливі з ним, що маєте".
Ринопластика, операція зі зменшення носа, як виправити ніс, опущений кінчик носа, зовнішність, краса Fullscreen
Софі задоволена результатом
Фото: Sophie Bow

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що життя Джо ДіМео із США змінилося назавжди, коли в липні 2018 року після нічної зміни він заснув за кермом Dodge Challenger й потрапив у страшну ДТП. Водієві вдалось вижити, однак наслідки аварії були жахливими. Пройшовши тривале лікування, чоловік дивом знову став на ноги, знайшов кохання й нещодавно оголосив про одруження.

Крім того, епатажна модель, яка нарекла себе Марією Магдалиною, не змогла потрапити на борт пасажирського авіалайнера через свою нестандартну зовнішність. Дівчина обурена та вимагає справедливості.