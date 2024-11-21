Жінка заплатила $14 тисяч за корекцію носа: схоже, пластичний хірург її "не так почув" (фото)

Захоплена трансформацією 31-річна Софі поділилася враженнями зі своїми підписниками у мережі. Її відео зібрало пів мільйона переглядів. Втім, реакція аудиторії була доволі неоднозначною.

Інфлуенсерка Софі Боу з Великої Британії заплатила $14 тисяч (близько 574 тис. грн), щоб зробити собі ніс, як у ляльки Барбі, але у процесі щось пішло не так. Коли жінка опублікувала у TikTok знімки свого оновленого обличчя, то підписники почали порівнювати її з Ґрінчем та зіркою серіалу "Розпусні жінки" Стейсі Соломон.

31-річна Софі зізнається, що давно мріяла про те, щоб мати стандартний ніс, як в інших дівчат. Аби реалізувати свої плани, у лютому 2022 року вона зважилась на ринопластику вартістю $9 тисяч, однак лишилась незадоволеною результатом й назвала свій ніс "обвислим". Крім того, вона помітила рубцеву тканину на зовнішній стороні своєї ніздрі, що нагадує укус комара.

31-річна Софі зізнається, що давно мріяла про те, щоб мати стандартний ніс, як в інших дівчат Фото: Sophie Bow

Через два роки, у вересні 2024-го, мати-одиначка вирішила повторити спробу, але цього разу в турецькому Стамбулі. Жінка заплатила $5 тисяч за операцію, а також переліт та 5-денне проживання у готелі.

"Раніше мій ніс помітно виступав й був завеликим, як для мого обличчя. Він просто не пасував, я відчувала це ще змалечку, а тепер дуже щаслива. У коментарях люди пишуть, що раніше було краще. Мабуть, це через обораний ракурс", — розповідає Софі з Дартфорда, графство Кент.

Жінка зробила операцію цьогоріч у вересні Фото: Sophie Bow

Пізніше Софі, захоплена результатами пластичної корекції, поділилася враженнями на своїй сторінці у TikTok. Її відео зібрало півмільйона переглядів. Втім, реакція аудиторії була доволі неоднозначною.

"Тепер ти трохи схожа на Ґрінча";

"Здається, хірург тебе не так почув";

"Раніше мав кращий вигляд, а тепер, як у Джоді Марш";

"Сестро, що з тобою сталося?";

"Цей ніс — досконалий";

"Немає місця для ненависті, якщо ви щасливі з ним, що маєте".

Софі задоволена результатом Фото: Sophie Bow

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що життя Джо ДіМео із США змінилося назавжди, коли в липні 2018 року після нічної зміни він заснув за кермом Dodge Challenger й потрапив у страшну ДТП. Водієві вдалось вижити, однак наслідки аварії були жахливими. Пройшовши тривале лікування, чоловік дивом знову став на ноги, знайшов кохання й нещодавно оголосив про одруження.

Крім того, епатажна модель, яка нарекла себе Марією Магдалиною, не змогла потрапити на борт пасажирського авіалайнера через свою нестандартну зовнішність. Дівчина обурена та вимагає справедливості.