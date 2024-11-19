Чоловік з "пересадженим" обличчям одружується: який вигляд має його обраниця (фото)

26-річний американець Джо ДіМео, який переніс першу у світі успішну трансплантацію обличчя та рук, оголосив про заручини зі своєю коханою.

Життя Джо ДіМео із США змінилося назавжди, коли в липні 2018 року після нічної зміни він заснув за кермом Dodge Challenger й потрапив у страшну ДТП. Водієві вдалось вижити, однак наслідки аварії були жахливими. Пройшовши тривале лікування, чоловік дивом знову став на ноги, знайшов кохання й нещодавно оголосив про одруження.

Джо ДіМео "до" та "після" аварії й операції Фото: колаж Фокус

Пересадка обличчя

Внаслідок аварії ДіМео отримав опіки третього ступеня (80% тіла). Його ввели у стан медикаментозної коми, після чого ампутували кінчики пальців та провели понад 20 реконструктивних операцій.

У серпні 2020 року Джо став першою людиною, яка успішно пережила 23-годинну трансплантацію обличчя та подвійної кисті, хоча лікарі казали, що шанси на успіх складають всього шість відсотків. Відтоді його випадок вважається важливою віхою у медицині.

Інше життя

Знадобилось чотири роки, щоб ДіМео звик до нового життя. Одного разу хлопцеві в Instagram написала така собі Джессіка Кобі — жінка просто хотіла його підтримати у важку хвилину. Як з’ясувалось, у пари було багато спільного, зокрема любов до собак.

Коли їхні стосунки переросли з платонічних у романтичні, 33-річна Кобі переїхала в Нью-Джерсі, щоб бути ближче до свого коханого. Відтоді їхні стосунки ставали дедалі міцнішими.

ДіМео знайшов своє кохання Фото: Instagram

"5 грудня буде великий день", — нещодавно написав у своїх соціальних мережах наречений, опублікувавши спільне фото, де він зображений з коханою та своїми собаками породи бостон-тер'єр.

Зі свого боку, його обраниця поділилася відеозаписом освідчення на власній сторінці в Instagram. На відео можна побачити, як Джо стає на одне коліно під час прогулянки на вулиці.

Любов всередині та ззовні

Розповідаючи про свої стосунки, Джессіка відзначила, наскільки її хлопець ніжний, добрий і мужній. Вона стверджує, що кохає його не тільки всередині, а й ззовні.

"Він дуже розумний й може підтримати розмову з будь-ким. Мене приваблює, коли чоловік освічений та добре говорить. Крім того, він тихий, добрий та сміливий. Лишається таким позитивним і світлим, попри все, й чудово знає, чого хоче в житті, як для свого віку. Я кохаю його всередині та зовні", — резюмувала наречена в інтерв'ю Daily Star.

Нагадаємо, раніше ДіМео розповів своїм підписникам у TikTok, як на його нову зовнішність відреагували собаки.

Крім того, епатажна модель, яка нарекла себе Марією Магдалиною, не змогла потрапити на борт пасажирського авіалайнера через свою нестандартну зовнішність. Дівчина обурена та вимагає справедливості.