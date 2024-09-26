Жінку після "підтяжок" не пустили на борт літака: що з нею не так (фото)

Марія Магдалина мала сісти на рейс з Торонто до Далласа, однак після проходження контролю безпеки її не пустили на борт.

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Епатажна модель, яка нарекла себе Марією Магдалиною, не змогла потрапити на борт пасажирського авіалайнера через свою нестандартну зовнішність. Дівчина обурена та вимагає справедливості. Пре це пише британський таблоїд The Mirror.

Марія мала сісти на рейс з Торонто до Далласа, однак після проходження контролю безпеки її не пустили на борт літака. Пасажирка переконана, що це сталося через її зовнішній вигляд та одяг, зокрема спортивний бюстгальтер і легінси, що підкреслювали пишний бюст.

"Мене вигнали з рейсу за через зовнішність. Будь ласка, припиніть дискримінацію – це огидно. Відчуваю себе збентеженою і приниженою настільки, що ви навіть не уявляєте. По-моєму, очевидно, що мене спровадили через мій одяг, бо я маю занадто відвертий вигляд. Оскільки це незаконно, стюардесі довелося пояснити це тим, що я нібито спала і не чула її", — пояснила ображена модель.

Марія Магдалина не потрапила на борт літака Фото: Mary Sebastian Pickles Magdalene

До речі, раніше канадська модель витратила понад 150 000 доларів на косметичні процедури, зокрема на збільшення грудей і бразильську підтяжку сідниць.

Підписники Марії у соціальних мережах засипали її словами підтримки.

"Це так неправильно. Продовжуйте робити свою справу, а ми вас підтримаємо", — написала одна з учасниць обговорення. Інша додала: "Жаль це читати. Цей світ має розвиватися".

Модель образилась на авіакомпанію Фото: Mary Sebastian Pickles Magdalene

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Лізу Арчболд, яка готувалася летіти рейсом із Солт-Лейк-Сіті до Сан-Франциско (США), однак співробітники авіакомпанії висадили її з літака, мовляв, через надто відверте вбрання. Пасажирка звернулась за юридичною допомогою. Її адвокат Глорія Оллред написала листа до президента Delta й поцікавилась, як майки без бюстгальтера суперечить політиці авіакомпанії.

Також ми розповідали про 83-річну пенсіонерку, яку посадили не на той літак через прикру плутанину в аеропорту Нюрнберга (Німеччина). Замість Греції пасажирка приземлилася в Албанії.