Женщину после "подтяжек" не пустили на борт самолета: что с ней не так (фото)

Мария Магдалина должна была сесть на рейс из Торонто в Даллас, однако после прохождения контроля безопасности ее не пустили на борт.

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Эпатажная модель, которая нарекла себя Марией Магдалиной, не смогла попасть на борт пассажирского авиалайнера из-за своей нестандартной внешности. Девушка возмущена и требует справедливости. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Мария должна была сесть на рейс из Торонто в Даллас, однако после прохождения контроля безопасности ее не пустили на борт самолета. Пассажирка убеждена, что это произошло из-за ее внешнего вида и одежды, в частности спортивного бюстгальтера и леггинсов, которые подчеркивали пышный бюст.

"Меня выгнали с рейса из-за внешности. Пожалуйста, прекратите дискриминацию — это отвратительно. Чувствую себя смущенной и униженной настолько, что вы даже не представляете. По-моему, очевидно, что меня выпроводили из-за моей одежды, потому что я выгляжу слишком откровенно. Поскольку это незаконно, стюардессе пришлось объяснить это тем, что я якобы спала и не слышала ее", — пояснила обиженная модель.

Мария Магдалина не попала на борт самолета Фото: Mary Sebastian Pickles Magdalene

Кстати, ранее канадская модель потратила более 150 000 долларов на косметические процедуры, в частности на увеличение груди и бразильскую подтяжку ягодиц.

Подписчики Марии в социальных сетях засыпали ее словами поддержки.

"Это так неправильно. Продолжайте делать свое дело, а мы вас поддержим", — написала одна из участниц обсуждения. Другая добавила: "Жаль это читать. Этот мир должен развиваться".

Модель обиделась на авиакомпанию Фото: Mary Sebastian Pickles Magdalene

Напомним, ранее Фокус писал о Лизе Арчболд, которая готовилась лететь рейсом из Солт-Лейк-Сити в Сан-Франциско (США), однако сотрудники авиакомпании высадили ее из самолета, мол, из-за слишком откровенного наряда. Пассажирка обратилась за юридической помощью. Ее адвокат Глория Оллред написала письмо президенту Delta и поинтересовалась, как майки без бюстгальтера противоречит политике авиакомпании.

Также мы рассказывали о 83-летней пенсионерке, которую посадили не на тот самолет из-за досадной путаницы в аэропорту Нюрнберга (Германия). Вместо Греции пассажирка приземлилась в Албании.