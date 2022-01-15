"Мисс Вселенную" не пускали на борт самолета из-за "откровенного" образа (фото)

Авиакомпания попросила Оливию Калпо надеть что-то сверху на топ. В ином случае вход на борт для нее будет запрещен.

Компания American Airlines не пускала "Мисс Вселенную-2012" на борт самолета из-за дресс-кода. Модель была в велосипедках и спортивном бра. Ее попросили одеться или ее не пустят на борт. Об этом сообщает People.

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Оливию Калпо не пускали на борт самолета в Кабо-Сан-Лукас, Мексика в спортивном лифе и велосипедках. Сестра Оливии, Аврора опубликовала сториз в Instagram, в котором показала из-за какой одежды ее не пропускали на борт самолета.

"Мы с Оливией собираемся в Кабо и посмотрите на ее наряд", — написала Аврора.

Сестра рассказала подробности. По ее словам, Оливию подозвали к гейту, чтобы попросить надеть сверху блузку или жакет в ином случае вход на борт для нее будет запрещен из-за откровенного наряда. Несмотря на возмущения со стороны Авроры, Оливия не стала спорить с требованиями авиакомпании и надела сверху кардиган.

Позже в инстаграме Авроры появилась сториз с похожей одеждой своей сестры, которую можно купить. Она подписала ее "Быть выгнатой @amercanair (страница авиакомпании в Instagram) стартер-пак".

По итогу сестры вместе с парнем Оливии попали на борт самолета.

Напомним, в США учительница провела 5 часов в туалете самолета из-за положительного теста на COVID.