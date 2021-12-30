В США учительница провела 5 часов в туалете самолета из-за положительного теста на COVID (видео)

По словам Марисы Фотиео, экспресс-тест она решила сделать на полпути в Рейкьявик из-за боли в горле. Получив положительный результат, девушка до конца полета решила остаться в туалете. А по прилету она даже поблагодарила бортпроводниц за заботу.

Школьная учительница Мариса Фотиео из Мичигана летела в Исландию за несколько дней до Рождества. Когда она прошла экспресс-тест на COVID-19 в туалете, он оказался положительным. Из-за этого девушке пришлось остаться в туалете до конца полета, сообщает NBC News.

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Она сообщила о ситуации бортпроводнику, но ей ответили, что свободных мест для ее изоляции в самолете нет. В итоге Фотиео добровольно изолировалась в тесном туалете самолета, проведя в нем все пять часов полета до Рейкьявика.

"Это был безумный опыт", — сказала она журналистам.

Фотиео выставила сцену своего путешествия в крошечной ванной самолета в TikTok, где ее видео просмотрели более 3 миллионов раз.

Девушка рассказала, что у нее заболело горло примерно на полпути 20 декабря, когда она вылетела из Чикаго. Она взяла с собой несколько экспресс-тестов на случай, если они понадобятся ей во время путешествия.

"Я просто прошла свой экспресс-тест и принесла его в ванную, и в течение примерно двух секунд появилось две строчки (указывающие на положительный результат теста). На борту самолета 150 человек, и я больше всего боялась их заразить", — сказала Фотиео.

Вместе с тем учительница поблагодарила бортпроводниц за проявленную заботу.

"Они следили за тем, чтобы у меня было все необходимое на следующие пять часов: от еды до напитков. И постоянно проверяли, что со мной все в порядке", — рассказала она.

После приземления Фотие пришлось снова изолироваться, но уже в отеле Красного Креста.

Ранее Фокус сообщал, что в Запорожье вторые сутки около 200 пассажиров не могут вылететь в Египет.