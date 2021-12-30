У США вчителька провела 5 годин у туалеті літака через позитивний тест на COVID (відео)

За словами Маріси Фотіео, експрес-тест вона вирішила зробити на півдорозі до Рейк'явіка через біль у горлі. Отримавши позитивний результат, дівчина до кінця польоту вирішила залишитись у туалеті. А після прильоту вона навіть подякувала бортпровідницям за турботу.

Шкільна вчителька Маріса Фотіео з Мічигану летіла до Ісландії за кілька днів до Різдва. Коли вона пройшла експрес-тест на COVID-19 у туалеті, він виявився позитивним. Через це дівчині довелося залишитися в туалеті до кінця польоту, повідомляє NBC News.

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Вона повідомила про ситуацію бортпровіднику, але їй відповіли, що вільних місць для її ізоляції в літаку немає. У результаті Фотіео добровільно ізолювалася в тісному туалеті літака, провівши в ньому всі п'ять годин польоту до Рейк'явіка.

"Це був шалений досвід", — сказала вона журналістам.

Фотіео виставила сцену своєї подорожі в крихітній ванній літака в TikTok, де її відео переглянули понад 3 мільйони разів.

Дівчина розповіла, що в неї заболіла горло приблизно на півдорозі 20 грудня, коли вона вилетіла з Чикаго. Вона взяла із собою кілька експрес-тестів на випадок, якщо вони знадобляться їй під час подорожі.

"Я просто пройшла свій експрес-тест і принесла його у ванну, і протягом приблизно двох секунд з'явилися дві смужки (що вказують на позитивний результат тесту). На борту літака 150 людей, і я найбільше боялася їх заразити", — сказала Фотіео.

Водночас вчителька подякувала бортпровідницям за виявлену турботу.

"Вони стежили за тим, щоб у мене було все необхідне на наступні п'ять годин: від їжі до напоїв. І постійно перевіряли, що зі мною все гаразд", — розповіла вона.

Після приземлення Фотіео довелося знову ізолюватись, але вже в готелі Червоного Хреста.

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