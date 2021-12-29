У Запоріжжі другу добу майже 200 пасажирів не можуть вилетіти в Єгипет (відео)

Причини затримки, як вдалося з'ясувати журналістам, людям не називають, хоч вони зверталися до адміністрації аеропорту. Спочатку їх тримали в терміналі, потім на борту літака, а ближче до вечора розселили по готелях.

В аеропорту Запоріжжя майже 200 пасажирів другу добу чекають вильоту літака в єгипетський курорт Шарм-ель-Шейх. Літак нібито не може злетіти через обмерзання корпусу, повідомляє "Громадське".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Виліт рейсу QU6231 Запоріжжя — Шарм-ель-Шейх мав відбутися ще 28 грудня о 8 годині ранку.

Але 186 пасажирам довелося поневірятися в терміналі та на борту протягом усього дня, а приблизно опівночі їх розселили по готелях.

29 грудня люди повернулися в аеропорт приблизно об 11:00 й о 15:20 оголосили про посадку на літак, але він знову не злетів.

"Ми сидимо в задусі, на борту багато дітей. Представники аеропорту знущаються з нас", — розповіла ТСН одна з пасажирок.

Втомлені люди кажуть, що причини їм не називають, хоча вони зверталися і до адміністрації аеропорту, і до представників туристичної компанії "Анекс Тур".

За інформацією ТСН, аеропорт не може надати безпечних умов для польоту, оскільки літак обмерзлий.

[ + – ] В аеропорту Запоріжжя майже 200 пасажирів другу добу чекають вильоту літака

Як повідомляє Громадське, сьогодні після 8 вечора пасажирів зняли з літака та доставили до терміналу.

Людям дали заповнити бланки для матеріальної компенсації вартості польоту, що не відбувся, а також поселення в готелі. Рейс перенесли на 15:15 завтра, 30 грудня.

Раніше Фокус повідомляв, що в США через погану видимість розбився літак, унаслідок трагедії ніхто не вижив.